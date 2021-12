Bahia e Atlético de Alagoinhas conhecem adversários da estreia no Nordestão

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira (16), a tabela básica da Copa do Nordeste. Principal torneio regional do país, a competição vai ser iniciada no final de semana 22 e 23 de janeiro.

O documento indica os confrontos de cada rodada, mas não especifica os estádios, horários e transmissões. O que está definido até o momento é de que na primeira rodada os mandos de campo serão dos times que estão no grupo B.

Assim, o Bahia vai estrear na competição diante do Sampaio Corrêa, em Salvador, no dia 22 ou 23 de janeiro. Outro representante do estado, o Atlético de Alagoinhas iniciará a sua caminhada fora de casa, contra o Altos-PI.

Em 2022 a Copa do Nordeste vai seguir o mesmo formato dos outros anos. As oito equipes do grupo A enfrentam as oito do grupo B em sistema apenas de ida. Ao final da primeira fase, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

As quartas de final e semifinal serão decididos em jogo único. Apenas a decisão será realizada em duas partidas. Como o Vitória está fora da competição, o "clássico" baiano será disputado entre Bahia e Atlético de Alagoinhas. A partida está programada para a terceira rodada, com mando do Carcará.

Dono de quatro títulos do Nordestão, o Bahia é o atual campeão do torneio. Já o Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano, vai disputar a competição pela primeira vez.

Confira os duelos da primeira rodada:

CRB x Sport

Floresta x Fortaleza

Ceará x Globo

Náutico x Campinense

Botafogo-PB x Sergipe

Bahia x Sampaio Corrêa

Sousa x CSA

Altos x Atlético de Alagoinhas