Bahia e Internacional acertam troca dos laterais Zeca e Moisés

Seis por meia dúzia: Bahia e Internacional acertaram a troca dos laterais esquerdos Moisés e Zeca. O último deixa Porto Alegre e segue para Salvador em sua primeira passagem pelo futebol nordestino. Moisés também vai para a sua primeira experiência no Sul do país.

Os dois jogadores terminaram 2019 em baixa e como alvo de críticas das respectivas torcidas. A dupla assinará contrato de empréstimo até o final do ano, com opção de compra no encerramento do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias.

Moisés teve uma temporada conturbada, em que chegou a se envolver em bate-boca com torcedores durante o jogo entre Bahia e Salgueiro, que o tricolor venceu por 3x0, em março, pela Copa do Nordeste. Ele teria feito gestos contra uma parte da torcida após receber vaias por recuar uma bola durante o jogo. Já em outubro, pelo Campeonato Brasileiro, alguns torcedores chegaram a comemorar quando o lateral de 24 anos lesionou a coxa na partida contra o São Paulo e teve que ser substituído. O atleta ainda acumulou falhas no decorrer da temporada, principalmente no segundo turno do Brasileirão.

No ano passado, Moisés disputou 55 partidas pelo Bahia e marcou um gol, em sua segunda passagem pelo tricolor - a primeira foi em 2016. Ao todo, ele soma 91 partidas pelo clube e tem três gols marcados.

Zeca

Do outro lado, a moeda de troca do Bahia no negócio também não vive seus melhores dias. Zeca deixa o Internacional após 56 jogos disputados, sendo 37 partidas em 2019. Na Série A, ele jogou 20 das 38 rodadas, sendo titular em 19.

Apesar de ser destro, Zeca atua na lateral esquerda. No último ano, sob o comando de Odair Hellmann, ele chegou a jogar do lado direito durante o primeiro semestre, mas acabou a temporada na posição em que ganhou notoriedade. No entanto, quem terminou o ano como titular foi Uendel.

Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, Zeca foi do Santos para o Internacional após uma negociação conturbada, que chegou a parar na Justiça. A equipe paulista entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho para impedir que o atleta saísse de graça para o time colorado, exigindo que a multa, à época de R$ 50 milhões, fosse paga para que houvesse a liberação. No final das contas, os dois clubes acertaram uma troca que envolveu o atacante Eduardo Sasha e assim Zeca conseguiu se mudar para o Inter. O lateral assinou, em 2017, contrato de quatro anos.

No Bahia, ele será, por enquanto, a única opção para a lateral esquerda, já que o outro atleta do setor, Giovanni, está lesionado. Além disso, Giovanni também não convenceu com a camisa tricolor e já foi informado que não terá o contrato renovado. O vínculo termina em maio.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho