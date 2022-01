Bahia é o clube do Nordeste mais valioso do Brasil; veja valores

O Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, seguido do Palmeiras. É isso que aponta um estudo realizado pela consultoria Sports Value, que coloca o Corinthians em 3º, com Atlético-MG e Athletico-PR fechando o top 30. A lista também tem dois representantes baianos: o Bahia, em 15º, e o Vitória, em 30º.

No topo da lista, o Fla vale R$ 2,692 bilhões, uma queda de 6% com relação a 2020. Já o Palmeiras aumentou 7% em sua cotação, chegando a R$ 2,194 bilhões. A consultoria afirma que, quando o Allianz Parque for incorporado aos ativos - fato que ocorrerá apenas em 2044 -, o clube alviverde passará a ser o mais valioso do Brasil.

Já o Bahia é o nordestino em posição mais alta do ranking, com valor de R$ 459 milhões. São mais de R$ 100 milhões a frente do Fortaleza, em 18º, com R$ 351 milhões, e Sport, em 19º, com R$ 345 milhões. Outros representantes da região são o Santa Cruz (23º, com R$ 295 milhões), Ceará (24º, com R$ 292 milhões), Náutico (25º, com R$ 287 milhões) e o Vitória, que fecha o top 30, com R$ 155 milhões.

O estudo ainda revela que Atlético Goianiense (111%) e Red Bull Bragantino (86%) foram os times que mais agregaram valor à sua cotação no mercado. O Cruzeiro, no entanto, fez o caminho inverso e perdeu 24% de seu valor - agora, está avaliado em R$ 635 milhões.

Um dos argumentos mais utilizados ao longo do estudo diz respeito ao marketing das equipes. Entende-se que esse é um dos pontos fracos do clubes brasileiros, que precisam melhorar seu relacionamento com torcedores e explorar melhor suas marcas, principalmente no âmbito digital, envolvendo mídia, redes sociais e parcerias.

As dívidas são outro fator importante na equação. Somados, os clubes brasileiros devem cerca de R$ 12 bilhões. O Atlético-MG, que está em quarto lugar na lista, tem um débito de R$ 1 bilhão que faz seu valor líquido despencar. Se descontadas as dívidas operacionais, quem ganha destaque é o Athletico-PR, que deve R$ 205 milhões e passa a ocupar, assim, posição muito próxima à do Corinthians.

Veja lista dos 30 clubes mais valiosos: