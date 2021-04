Bahia e Vitória viajam no mesmo voo após semifinais do Nordestão

Um voo, dois sentimentos. As delegações de Bahia e Vitória retornam a Salvador neste domingo (25) no mesmo voo, após disputarem as semifinais da Copa do Nordeste.

A coincidência aconteceu porque as duas partidas das semifinais foram realizadas em Fortaleza, sábado, no estádio Castelão. À tarde, o rubro-negro foi eliminado pelo Ceará com derrota por 2x0. À noite, o tricolor avançou para a decisão ao ganhar do Fortaleza nos pênaltis, depois de empate por 0x0.

Com isso, Bahia e Ceará farão a final do torneio, com jogos nos dois próximos sábados, 1º e 8 de maio. A primeira partida será em Pituaçu e a segunda, no Castelão.

O voo que traz as delegações de Bahia e Vitória deixou a capital cearense às 12h30 e tem chegada a Salvador prevista para 14h15.