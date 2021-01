Bahia empata com Botafogo em 1º jogo da semi do Brasileiro feminino

O primeiro passo na busca por uma vaga na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino foi dado pelo Bahia. Na tarde deste domingo (10), o tricolor empatou por 1x1 com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A equipe, que já tem vaga garantida na primeira divisão, segue invicta na competição.

O primeiro tempo entre Bahia e Botafogo foi de jogo pegado, com muitas disputas no meio-campo e poucas chances claras de gols para os dois lados. O Esquadrão chegou com perigo em dois momentos. Primeiro na cabeçada da zagueira Anny e depois no chute cruzado de Luana, que a goleira Rubi fez a defesa.

Já pelo lado do Botafogo, o melhor momento na primeira etapa foi a cobrança de falta da zagueira Karen. Nágila fez a defesa e salvou o tricolor.

O panorama seguiu o mesmo no segundo tempo. A primeira boa chegada do tricolor só aconteceu aos 16 minutos, em chute fraco de Verena. A partida ia se encaminhando para o empate sem gols, mas já nos minutos finais as equipes decidiram balançar as redes.

No lançamento de Dryele, Kélen saiu livre no campo de ataque. Ela invadiu a área e tocou para a centroavante Carol Lins chutar forte, abrir o placar para o Botafogo, aos 40 minutos.

A resposta do Bahia veio nos acréscimos. Aos 47 minutos, a atacante Giovania cobrou pênalti e deixou tudo igual para o Esquadrão no Engenhão.

O duelo de volta será no próximo domingo (17), às 16h, na Fonte Nova, com mando do Bahia. Para ficar com a vaga, o tricolor precisa vencer por qualquer placar para ficar com a vaga na decisão. Novo empate por 1x1 leva o duelo para os pênaltis.

Quem avançar vai enfrentar na final o vencedor de Real Brasília e Napoli-SC. No primeiro jogo, as equipes empataram por 0x0.