Bahia empata sem gols com o Conquista em jogo de poucas emoções

Em um jogo sonolento, Bahia e Vitória da Conquista empataram em 0x0 na tarde deste domingo (7), no estádio Lomanto Júnior, pelo Campeonato Baiano. O time de transição tricolor e o Bode produziram pouco, não mostraram inspiração e saíram zerados da partida, válida pela 4ª rodada do estadual.

O resultado deixou o Esquadrão com quatro pontos, aparecendo em 6º lugar na tabela. Além do 0x0, a equipe soma um triunfo, sobre o Doce Mel, e duas derrotas, para Juazeirense e Unirb. Já o Bode, que também tem quatro pontos, está em 7º, mas tem um duelo a menos na competição.

Na próxima rodada do Baianão, o Bahia faz o clássico contra o Vitória, no dia 17, às 19h30, em Pituaçu. Será o segundo Ba-Vi da temporada - isso porque o time principal do Esquadrão também duelará com o Leão, mas pela Copa do Nordeste, no próximo sábado (13), às 16h, no Barradão.

A equipe também entra em campo na terça-feira (9), às 21h30, quando encara o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), em duelo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O tricolor tem a vantagem do empate.

Já o Vitória da Conquista visita, pela 5ª rodada do Baiano, o Jacuipense no domingo (14), às 16h, em Pituaçu.

O jogo

A partida começou com o Vitória da Conquista na busca pelo gol. Logo aos 5 minutos, o dono da casa teve boa chance em uma cobrança de falta na entrada da área: Rodrigo mandou uma bomba, passando perto da meta defendida por Leandro.

Depois disso, foi o Bahia quem passou a ter mais posse de bola, tentando chegar ao ataque trocando passes. O Esquadrão, porém, sofria com o gramado do Lomanto Júnior e não encontrava muitos espaços na defesa do Bode.

O tricolor teve um bom momento aos 10 minutos, quando Felipinho tocou para Marcelo Ryan bater prensado, mas Ronaldo defendeu fácil. Já os anfitriões, com a defesa fechada, tentavam sair no contra-ataque. Só que o duelo era quase sem emoção, com pouco rendimento dos dois lados.

Só no fim, o primeiro tempo teve seus melhores momentos. Aos 40 minutos, Léo aproveitou falha na zaga do Bahia e chutou. Leandro, com grande defesa, salvou. Aos 46 minutos, Marcelo invadiu sozinho a área do Conquista e bateu em cima do goleiro Ronaldo, perdendo a chance mais clara de gol na etapa.

O segundo tempo começou de forma parecida com o anterior: o Esquadrão tocava bem a bola, enquanto o Conquista se defendia.

Aos 3 minutos, o Bode viu Vinicius Fleck avançar com velocidade, porém Fagner desperdiçou a chance. Aos 11, foi a vez do visitante ter bom momento com Gustavo, que bateu cruzado para a defesa de Ronaldo.

O Conquista voltou a levar perigo aos 20 minutos, quando Vinicius Fleck tocou para Léo. Dentro da área, o camisa 9 chutou a bola forte, defendida por Leandro.

A partir daí, só troca de passes, sem grandes momentos. Assim, o 0x0 persistiu até o fim.

FICHA TÉCNICA

Vitória da Conquista x Bahia - 4ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória da Conquista: Ronaldo; Raul Cardoso, Breno, Thiago e Lagamar; Fagner, Matheus Valença (Andrei), Rodrigo e João Grilo; Vinícius Fleck e Léo. Técnico: Gabardo Júnior.

Bahia: Leandro, Renan Guedes, Ignácio, Everson e Felipinho; Caio Mello (Luiz Felipe), Bruno Camilo e Jeremias (Fabrício); Daniel Penha, Dodô (Gustavo Custódio) e Marcelo (Chrystian). Técnico: Cláudio Prates.

Estádio: Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista

Cartões amarelos: Breno e Thiago, do Vitória da Conquista; Luiz Felipe e Gustavo Custódio, do Bahia;

Arbitragem: Reinaldo Silva de Santana, auxiliado por Marcos Welb Rocha de Amorim e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.