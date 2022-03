Bahia empresta volante Lucas Araújo ao Sampaio Corrêa

Afastado do elenco do Bahia desde janeiro, o volante Lucas Araújo tem um novo destino. O jogador foi emprestado ao Sampaio Corrêa até o fim da Série B do Brasileirão. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9).

Lucas Araújo chegou ao Bahia na temporada passada, mas nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Esse ano, o volante foi rebaixado ao time de aspirantes, que disputou os dois primeiros jogos do Campeonato Baiano, mas acabou afastado depois de trocar farpas com torcedores.

Desde então, Lucas estava apenas treinando na Cidade Tricolor. Ele chegou a ser alvo do Remo, que disputa a Série C, mas não mostrou interesse em defender o time paraense.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Lucas Araújo tem contrato com o Bahia até o fim de 2023. Ao todo ele disputou 22 jogos pelo Esquadrão e marcou um gol.