Bahia encaminha a contratação do atacante colombiano Jonathan Copete

O Bahia já tem o seu primeiro reforço para a janela de contratações do segundo semestre, que abrirá no dia 18 de julho. O tricolor encaminhou a contratação do atacante colombiano Jonathan Copete, de 34 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Faraco, da NSC TV, e confirmada pelo CORREIO.

Copete estava no Avaí, clube com o qual conquistou o acesso da Série B para a Série A no ano passado. O jogador não vinha tendo muitas chances na equipe catarinense. Na atual temporada, ele esteve em campo em 22 jogos (18 como titular), marcou três gols e deu duas assistências. A última partida dele foi no domingo (3), quando entrou no segundo tempo da derrota do Avaí para o Cuiabá.

Jonathan Copete chega ao Bahia por empréstimo até dezembro de 2023, quando se encerrará o vínculo com o Avaí e ele ficará livre. O atacante tem características de jogar pelos lados do campo, mas também pode ser escalado na função de centroavante.

Jonathan Copete Valencia é natural de Cali, na Colômbia, mas começou a carreira no Trujillanos, da Venezuela. O jogador tem passagens por equipes como Vélez Sarsfield, de Argentina, Santa Fe e Atlético Nacional, ambos da Colômbia.

No Brasil, Copete ganhou destaque defendendo o Santos. Ele esteve no alvinegro entre 2016 e 2019. Passou por Pachuca, do México, e Everton, do Chile. Em 2020, o jogador voltou ao Santos, mas não teve muitas chances.

No ano passado, Copete foi um dos destaques do acesso do Avaí. O colombiano marcou sete gols e deu nove assistências em 33 jogos. O atacante é aguardado em Salvador para realizar exames médicos e assinar contrato.