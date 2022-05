Bahia encaminha a venda do atacante Vinícius ao Goiás

Emprestado pelo Bahia ao Goiás, o atacante Vinícius não vai defender as cores do tricolor. O jogador foi negociado em definitivo pelo tricolor e vai permanecer no Esmeraldino. A informação foi divulgada pelo próprio jogador durante entrevista na tarde desta sexta-feira (6).

"Estou muito feliz no Goiás. O clube está tratando da minha situação, até posso dizer, o Goiás está acertando com o Bahia o contrato em definitivo. Eu e o Goiás estamos certos, me adaptei aqui, é um clube que eu gosto muito. Já estamos certos há algum tempo, era mais a questão entre Goiás e Bahia, que já tive informação de que se acertaram. Agora é mais questões contratuais, gostaria de agradecer a todos que fizeram isso acontecer. Eu também tive minha contribuição e minha vontade de estar no Goiás", disse Vinícius.

Destaque pelo Náutico na Série B do ano passado, Vinícius assinou contrato de dois anos com o Bahia antes do fim da temporada passada. Com a queda do Esquadrão para a segunda divisão, o jogador acabou repassado ao Goiás por empréstimo até o fim do ano e deveria retornar ao clube baiano em 2023.

Antes de fechar a permanência em definitivo com o Goiás, Vinícius despertou o interesse de um clube do futebol chinês. O novo contrato dele com o alviverde será válido até o fim de 2025. O valor que o Bahia receberá pela venda não foi divulgado.

O atacante foi um dos destaques do Goiás nas primeiras competições do ano. Ao todo, ele marcou quatro gols e deu nove assistências. Porém, o jogador se machucou e ainda não estreou no Campeonato Brasileiro.