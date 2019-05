Bahia encara o Botafogo e tenta mudar histórico como visitante

O Bahia viverá nesta quinta-feira (2) mais uma estreia na temporada 2019. Às 20h, jogará pela primeira vez fora de casa neste Brasileirão. O tricolor visita o Botafogo, no Engenhão, com a missão de mudar a escrita das duas últimas edições do campeonato.

Após o último acesso, em 2016, a equipe não conseguiu vencer nas primeiras exibições como visitante. Em 2017, perdeu do Vasco, por 2x1, em São Januário. No ano passado, derrota por 2x1 para o Internacional, no Beira-Rio.

As estatísticas mostram que o cartão de visitas sinalizou o que estava por vir. Nos dois últimos anos, o Bahia apresentou campanhas ruins fora de casa. Em 2017, o aproveitamento foi de 28%: nove derrotas, sete empates e três triunfos, contra Ponte Preta (3x0), Atlético-MG (2x0) e Avaí (2x1).

Em 2018, o rendimento longe de seus domínios foi ainda pior. As 12 derrotas, cinco empates e dois triunfos resultaram em um aproveitamento de 19%. Só conseguiu somar três pontos diante de Ceará (2x0) e Botafogo (1x0), adversário da vez.

O torcedor precisou esperar um bocado para festejar uma atuação do Esquadrão fora de casa. No ano passado, sofreu com cinco derrotas seguidas no começo do campeonato. Além da derrota para o Inter, o Bahia também foi abatido em sequência por Sport (2x0), Palmeiras (3x0), Flamengo (2x0) e Paraná (1x0). Ainda amargou o empate com a Chapecoense (1x1) até festejar o triunfo por 2x0 diante do Ceará, no estádio Presidente Vargas, dia 29 de agosto, já na 15ª rodada, depois da pausa para a Copa do Mundo da Rússia.

Em 2017, o Bahia também só venceu fora de casa no sétimo confronto. Depois da estreia contra o Vasco, voltou a perder para Botafogo (1x0), Grêmio (1x0) e Corinthians (3x0) e empatou sem gols com Coritiba e Vitória. O primeiro triunfo fora de Salvador, contra a Ponte Preta, por 3x0, aconteceu na 13ª rodada, dia 12 de julho, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.

O jogo de hoje contra o Botafogo será o 17º do Bahia no ano como visitante. Até aqui, o aproveitamento é de 52% com seis triunfos, sete empates, três derrotas, 27 gols marcados e 15 sofridos em jogos do Campeonato Baiano e das Copas do Brasil, Nordeste e Sul-Americana.

Confiança

Apesar do retrospecto ruim, o Bahia está disposto a mudar a história e conquistar os três pontos no Rio. Titular, o atacante Artur adverte para a importância de estar atento no estádio alvinegro. “Jogo importante para a gente dar sequência no Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, e é saber o que Roger (Machado, treinador) vai usar de estratégia para a gente jogar lá no Rio de Janeiro”, afirmou. Foi dele o gol da virada sobre o Corinthians na estreia (3x2).

Outro que já balançou as redes no Brasileirão foi o atacante Rogério. Depois de marcar por cobertura, ele garante que está pronto para fazer mais gols e afirma que o time vai manter o ritmo forte também fora de casa.

“Brasileirão é sempre difícil e temos que disputar os jogos como se fossem finais. Temos que continuar com a mesma pegada que o professor vem pedindo, que aí nós vamos sair com os triunfos”, disse o camisa 90 que, mais uma vez, inicia no banco.

Além do próprio desempenho, o Bahia pode se apegar ao momento do adversário para acreditar que pode voltar com mais um triunfo. O Botafogo não vence há quatro partidas. A última vez foi no dia 21 de março, quando goleou a Portuguesa-RJ por 4x1, pelo estadual. Depois disso, a equipe foi eliminada na Copa do Brasil para o Juventude (2x1) e estreou no Brasileirão com derrota para o São Paulo (2x0), no Morumbi.

Além disso, o contexto fora das quatro linhas é conturbado. Zé Ricardo, demitido, deu lugar para Eduardo Barroca, que faz apenas o segundo jogo no comando da equipe. Ele trabalhou como auxiliar do Bahia entre 2011 e 2013.

*Colaborou Gabriel Rodrigues.