Bahia encara o Confiança por uma vaga na final do Nordestão

Nesta quarta-feira (29),Bahia um time vai escrever história na Copa do Nordeste. A partir das 19h30, Bahia e Confiança se enfrentam no estádio de Pituaçu por uma vaga na decisão do principal torneio regional do país.



O confronto coloca frente a frente dois clubes que miram o mesmo objetivo, mas com experiências completamente diferentes na “Lampions League”. O Bahia, por exemplo, se tornará o time com o maior número de finais do Nordestão se passar pelo adversário sergipano.

Ao todo, o tricolor já foi finalista do regional sete vezes (1997, 1999, 2001, 2002, 2015, 2017 e 2018) e está empatado com o rival Vitória no quesito. A diferença é que o rubro-negro ganhou quatro vezes, uma a mais que o Bahia. O Sport completa o top 3 com cinco participações em finais - e três títulos.

A vaga na decisão, se conquistada, reforçará a consolidação da equipe no cenário regional. Desde 2013, quando a Copa do Nordeste voltou a ser disputada de forma ininterrupta, o Bahia foi finalista em três das sete edições.

Do outro lado, o Confiança busca a classificação inédita. A posição de semifinalista já é a melhor marca alcançada pelo clube e o mais longe que um time sergipano chegou na história. Em 2000, o rival Sergipe também alcançou a fase semifinal, quando foi eliminado pelo Vitória.

Sem moleza

Apesar da larga experiência na Copa do Nordeste, a expectativa para o duelo é de jogo duro para o Esquadrão, já que as duas equipes vivem bons momentos.

Enquanto o Bahia foi o vice-líder do grupo A com 17 pontos, sendo superado pelo Fortaleza apenas devido ao número de cartões vermelhos, o Confiança liderou o grupo B, com 14.

Nos dois jogos que fez pelo Nordestão após a retomada do futebol, o azulino empatou com Sport por 1x1 na primeira fase e com o Santa Cruz por 0x0 nas quartas de final, garantindo a vaga nos pênaltis. O Bahia venceu Náutico (4x1) e Botafogo-PB (3x1).

Este ano, as duas equipes se enfrentaram na primeira fase e o Bahia venceu por 1x0, na Fonte Nova, com gol contra do zagueiro Matheus Mancini.

Titular naquela ocasião, o goleiro Anderson vai estar em campo outra vez hoje e lembra que, como a classificação será decidida em jogo único, o time não pode errar. “Num jogo só, geralmente essas equipes vêm para se defender e depender de uma bola para vencer. Temos que tomar cuidado porque vai ser bem difícil e nem sempre o favorito vence em jogo único. É só mata, e não mata-mata como estamos acostumados a jogar na Copa do Nordeste.

O retrospecto pelo Nordestão é de ampla vantagem tricolor. Em oito jogos, o Bahia venceu sete e perdeu uma. O histórico conta com a goleada de 10x2 aplicada durante a edição de 2002, na Fonte Nova. O atacante Nonato balançou as redes quatro vezes e os outros gols foram marcados por Sérgio Alves, Mantena, Bebeto Campos, Acioly, Kena e Luís Alberto. Jécio e Neto descontaram para o Confiança. É até hoje a partida com mais gols na história da competição.

Escalação

Roger Machado aguarda a liberação do volante Gregore para montar o time. O jogador passou por novos exames para covid-19 e aguarda resultado. Ele foi afastado do confronto diante do Botafogo, pelas quartas de final, após testar positivo no exame pré-jogo realizado pela CBF.

Gregore foi diagnosticado com o vírus antes do retorno aos treinos presenciais e já estava integrado ao elenco. Se não tiver condições de jogo, Ronaldo continua titular.

Ausências confirmadas são os atacantes Gilberto e Rossi. O camisa 9 ainda se recupera da pancada que sofreu no joelho durante a goleada por 4x1 sobre o Náutico. Assim, Fernandão segue como a referência do ataque tricolor.

Já Rossi está recuperado da lesão na coxa, mas ainda se encontra na fase de transição para o campo. Mesma situação do goleiro Douglas.

O Confiança entra em campo dois dias após ter empatado o clássico com o Sergipe pelo estadual por 2x2. Na ocasião, o técnico Matheus Costa poupou titulares.