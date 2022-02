Bahia encara o CSA por liderança da Copa do Nordeste

Os próximos dias do Bahia serão inteiramente dedicados à Copa do Nordeste. O time inicia, nesta quarta-feira (16), uma série de três compromissos pelo torneio regional. Recebe o CSA a partir das 19h30, na Fonte Nova, em um duelo cuja vitória coloca o tricolor na liderança do grupo B.

O Esquadrão iniciou a rodada na vice-liderança, com seis pontos, dois a menos do que o líder Ceará. A diferença aumentou para três porque os cearenses empataram com o Sport por 0x0, na noite de terça, em Fortaleza. O Bahia ainda caiu para terceiro, ultrapassado pelo Náutico, que também jogou e ganhou do Atlético de Alagoinhas por 3x0 no Recife (foi a oito pontos). Só que o clube baiano, além de dois jogos a menos, tem saldo igual ao do Ceará. Por isso, se vencer, é o novo líder.

O Bahia chega ao confronto com o CSA um pouco mais “leve” depois de golear o Globo, por 5x0, na rodada anterior, mas a desconfiança sobre o elenco ainda persiste. Por isso, um triunfo na Fonte Nova é importante também para melhorar o ambiente.

Apesar de jogar em casa novamente, o desafio da vez é um pouco mais complicado. O CSA será o primeiro clube da mesma divisão que o tricolor encara em 2022. Além disso, nos oito jogos disputados na temporada, a equipe baiana só venceu duas partidas seguidas uma vez, quando derrotou Doce Mel e Campinense por Baiano e Copa do Nordeste, respectivamente. Desempenho que Guto Ferreira sabe que precisa melhorar o mais rápido possível.

“Temos um planejamento. Lógico que trabalhar com triunfos traz mais tranquilidade. A gente sabe aonde quer chegar, sabe o motivo dos tropeços. Isso é importante [...], a gente sabe o que está acontecendo. E ainda não estamos no estágio. Não estamos onde temos que estar para poder competir de igual para igual ou com superioridade com clubes que vêm pela frente”, analisou Guto.

O técnico tem o retorno do lateral Matheus Bahia e do volante Miquéias. O primeiro cumpriu suspensão contra o Globo, já o outro estava vetado após bater a cabeça na derrota para o Atlético de Alagoinhas. No esquema de rodízio promovido por Guto, a escalação inicial é um mistério.

A tendência é que o treinador mantenha boa parte do time que venceu o a equipe potiguar, mas não será surpresa se jogadores como Djalma, Rezende e Marcelo Cirino aparecerem na equipe titular.

Reencontro

A partida contra o CSA será um reencontro do Bahia com muitos jogadores que já passaram pelo clube. O atual elenco alagoano conta com pelo menos cinco: os volantes Luiz Henrique e Bruno Paulista, o meia Gabriel e os atacantes Rodrigo Rodrigues e Clayton.

Cria da base tricolor, Rodrigo Rodrigues é o destaque do CSA em 2022. Ele balançou as redes cinco vezes em sete partidas e é o artilheiro do Campeonato Alagoano, com três gols.

O técnico Mozart não contará com o lateral Cedric, revelado pelo Vitória, que está machucado. Por outro lado, o atacante Felipe Augusto, recuperado da covid-19, reforça a delegação em Salvador.