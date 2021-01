Bahia encara o Vasco em confronto direto contra o rebaixamento

Em busca de uma sequência que permita abrir distância da zona de rebaixamento, o Bahia tem vivido uma rotina intensa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (31), o tricolor volta aos gramados para encarar o Vasco, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Se a cada rodada que passa os confrontos ficam mais importantes, o duelo contra os cariocas precisa de atenção dobrada pelos tricolores, já que se trata de um encontro de equipes que lutam na parte de baixo da tabela.

Com 36 pontos, o Vasco soma apenas um a mais que o Bahia, e aparece na 14 colocação. Por isso, somar três pontos no Rio de Janeiro será fundamental para as pretensões do clube baiano. Vencendo, o Esquadrão chegará aos 38 pontos e ultrapassará o próprio rival.

No melhor dos cenários - que conta com derrotas Fortaleza e Sport -, o Bahia poderia abrir três pontos da zona da degola, o que deixaria o time em situação um pouco mais confortável.

Na análise do técnico Dado Cavalcanti, apesar de não ter o poder de controlar o resultado da partida no Rio de Janeiro, os jogadores precisam deixar em campo a mesma entrega que foi na vitória sobre o Corinthians.

"A variável do resultado é a única que a gente não pode controlar, mas a entrega do resultado tem que ser a que foi contra o Corinthians. Espero que a gente consiga repetir em São Januário com essa entrega, essa dedicação, a intensidade de jogo, que com certeza o resultado será diferente do que no jogo contra o Sport", pontuou ele.

Diante de um adversário que também vive crise técnica na temporada, o Bahia precisa melhorar o próprio desempenho para voltar a Salvador com o triunfo na bagagem. O Esquadrão é, ao lado do Sport, o pior visitante da Série A.

Em 16 jogos longe de Salvador, o tricolor levou a melhor em apenas duas oportunidades. Por sinal, um dos triunfos aconteceu no Rio de Janeiro, mas contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela primeira rodada.

Enquanto o Bahia tem sido um bom visitante para os adversários, o Vasco não tem conseguido fazer o dever de casa. O cruzmaltino é quinto pior mandante do Brasileirão, tendo vencido apenas seis das 16 partidas que fez nos seus domínios. Trunfo importante que pode ser usado pelo Bahia.

Por sinal, o tricolor tem conquistado bons resultados quando encara o Vasco. Nos últimos dez jogos entre as equipes, o Bahia venceu seis, perdeu três e uma terminou empatada. No ano passado, o Esquadrão bateu o alvinegro no mesmo são Januário. Gilberto e Nino Paraíba marcaram os gols no 2x0.

Todo esse contexto, fez o técnico Vanderlei Luxemburgo pedir atenção ao time azul, vermelho e branco. "Eu assisti Sport e Bahia. Bahia e Corinthians. O Bahia é um time centenário. É um jogo importante para nós. O importante é nos prepararmos bem para este jogo. É uma decisão da parte debaixo da tabela, não vamos ganhar campeonato. Mas é uma decisão da parte debaixo da tabela", disse o técnico do Vasco.