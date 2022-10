Bahia encara o Vila Nova em jogo que pode garantir o retorno à Série A

Depois de 35 rodadas, o Bahia pode fazer neste sábado (22) o seu jogo mais importante na Série B do Brasileiro. A partir das 16h30, o Esquadrão recebe o Vila Nova, na Arena Fonte Nova, na busca pela confirmação do retorno à primeira divisão uma temporada depois de ter sido rebaixado. O clima é de confiança.

Para garantir o retorno, porém, o tricolor não depende apenas das próprias forças. O time precisa vencer o Vila e torcer por tropeços de Criciúma, Sport e Sampaio Corrêa. Os adversários jogam fora de casa na rodada contra Vasco, Londrina e Ituano, respectivamente. Na configuração descrita, o clube baiano chegaria aos 60 pontos, com 17 vitórias, e não poderia mais ser alcançado pelos concorrentes.

Há também um outro cenário. Se Vasco e Criciúma empatarem em São Januário, basta o Sport não vencer o Londrina para o acesso ser confirmado - além do Bahia ganhar. O jogo do Sampaio não entraria mais na conta, pois os maranhenses fazem confronto direto com os vascaínos na 37ª rodada.

Se conseguir o acesso, o Bahia vai repetir um feito alcançado em 2010, quando foi promovido à Série A com duas rodadas de antecedência. Naquele ano, bateu a Portuguesa, em Pituaçu, por 3x0. Adriano Michael Jackson, duas vezes, e o zagueiro Nen marcaram os gols.

Assim como em 2010, o Bahia vai ter o apoio maciço do seu torcedor. No duelo mais decisivo do clube até aqui, cerca de 48 mil ingressos já haviam sido garantidos até sexta-feira. A conta inclui os 29 mil sócios com acesso livre e 19 mil bilhetes vendidos.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Ricardo Goulart falou sobre a postura que o time deve ter em campo. Para ele, os atletas precisam se concentrar somente em vencer a partida contra o Vila Nova. O Tigre é dono da segunda melhor campanha do segundo turno da Série B e está praticamente livre do rebaixamento.

“Temos que ter paciência. Sabemos que temos 90 minutos. É uma grande equipe, retrospecto bom no segundo turno. Estão brigando por uma situação, e nós por um objetivo maior. Nossa vontade de vencer tem que ser maior que a deles”, disse o meia-atacante, antes de completar: “É pensar em nós. Quando o juiz apitar o início, ficar concentrado os 90 minutos. Só depende de nós. E com a ajuda da torcida, essa combinação não vai falhar”.

Depois do Vila, o Bahia ainda medirá forças com o Guarani, novamente em casa, e o CRB, em Maceió.

Em relação ao time que começa a partida, a base será a mesma dos jogos contra Brusque, na Fonte Nova, e Grêmio, fora de casa. Dúvida no início da semana, o lateral direito André treinou normalmente nos últimos dias e não será problema.

A principal novidade deve ser Matheus Bahia. O jogador, que se machucou no triunfo por 2x1 sobre o Vasco, tinha a expectativa de voltar somente na próxima temporada, mas buscou ajuda médica fora do clube e se recuperou antes do previsto. Por causa do longo tempo inativo, a tendência é que Luiz Henrique siga na equipe titular.

Outro que está à disposição é o centroavante Rodallega. O colombiano foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão contra o Operário-PR, mas pegou só um jogo de suspensão e, como já cumpriu, está liberado.

No Vila Nova, o técnico Allan Aal deve promover uma mudança na equipe. O atacante Kaio Nunes volta de suspensão e entra na vaga de Hugo Cabral.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel; Caio Vidal, Ricardo Goulart e Vitor Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca.

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Matheuzinho; Dentinho, Neto Pessoa e Kaio Nunes. Técnico: Allan Aal.