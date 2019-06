Bahia enfrenta o Inter no último jogo antes da Copa América

A saudade vai durar pouco mais de um mês. O último jogo do Bahia antes da pausa para a Copa América 2019 será disputado nesta quarta-feira (12), às 21h30, contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois, o torcedor tricolor só voltará a ver o time do coração em campo no dia 10 de julho, no primeiro jogo contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. O recomeço do Brasileirão será no dia 14 de julho, diante do Santos, na Fonte Nova.

“Pelo momento que a equipe vive, pela confiança que os jogadores estão tendo dentro de campo, eu preferiria continuar”, avisa o zagueiro Ernando, que estará em campo no Beira-Rio. “A gente tem que aproveitar esse bom momento pra que consigamos fazer mais um bom jogo”, completou o defensor, que atuou no colorado entre 2014 e 2018.

O triunfo contra o Inter é o único resultado que garante o Bahia no G6, entre os clubes que se classificam para a Copa Libertadores de 2020. Com 14 pontos, o Esquadrão é o sexto colocado na tabela de classificação da Série A. O tricolor soma a mesma pontuação do Flamengo, quinto colocado, e um a mais que o adversário da vez. Na cola, o Internacional está em sétimo lugar, com 13 pontos.

Além da chance de subir na tabela, vencer a equipe gaúcha também significa abrir quatro pontos de um dos times que brigam para entrar no G6. Caso empate a partida, o Bahia precisará torcer por tropeços de São Paulo, Goiás e Corinthians.

“É um adversário que dentro de seus domínios é muito forte. Mostrou isso ano passado. Vem mostrando uma solidez muito boa dentro de casa. É um adversário que propõe muito o jogo, tem jogadores com características ofensivas que podem desequilibrar”, avaliou Ernando.

De qualquer forma, mesmo que perca o confronto, o Bahia seguirá entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão durante a pausa da Copa América. Isso porque o Athletico-PR, 11º colocado, tem 10 pontos, sem chance de ultrapassar o tricolor nesta rodada.



Reforços e baixas

O Bahia tem três desfalques para o jogo contra o Internacional. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Gregore e Artur estão fora da partida, assim como o atacante Élber, que se machucou durante o empate sem gols contra o Ceará no sábado passado e, com dor na coxa, foi vetado pelo departamento médico.

Apesar das baixas, o tricolor tem um reforço. Recuperado do incômodo muscular que o tirou dos jogos contra Grêmio e Ceará, Gilberto está novamente à disposição e viajou com a delegação para Porto Alegre.

A tendência é que o técnico Roger Machado mantenha o esquema com três volantes e escale Flávio na vaga de Gregore. Nesse caso, Elton atuaria como primeiro homem de marcação. Revelado no Fazendão, Yuri participou do treinamento de anteontem e pode pintar como opção no banco de reservas para a posição. Recuperado de lesão, ele foi titular nas três primeiras partidas do Bahia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Reserva nas últimas duas rodadas do Brasileirão, Arthur Caíke é favorito para a vaga de Artur. Ramires corre por fora. Outro que deve pintar na equipe é Rogério, nome mais forte para entrar no lugar de Élber.

A provável escalação é: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Elton, Flávio e Douglas Augusto; Rogério, Fernandão (Gilberto) e Arthur Caíke.