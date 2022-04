Bahia enfrenta o Ituano pela terceira vez na história e busca terceira vitória

Líder da Série B, o Bahia entra em campo hoje em mais um compromisso pelo Brasileirão. A partir das 21h30, o Esquadrão enfrenta o Ituano, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu-SP, pela 5ª rodada.

A partida vai marcar um encontro que aconteceu poucas vezes na história entre os dois clubes, mas que o tricolor tem motivos para ficar um pouco mais confiante.

Bahia e Ituano se enfrentaram apenas duas vezes. Os dois jogos ocorreram pela Série B e terminaram com a equipe baiana vencedora. Em 2004, o time que era treinado por Vadão foi até o estádio Novelli Júnior e conseguiu o triunfo por 2x1. O meia Cícero marcou os dois gols e Lima descontou para os paulistas.

Um ano depois, o estádio Novelli Júnior foi novamente o palco do confronto entre Bahia e Ituano. Dessa vez foi o atacante Viola quem marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o Esquadrão fora de casa na Série B de 2005.

Um dos clubes mais tradicionais do interior de São Paulo, o Ituano volta a disputar a Série B do Brasileirão depois de 14 anos peregrinando entre divisões inferiores. Nesse período, o clube chegou a ficar sem divisão, mas no ano passado conseguiu o acesso da C para a B.

O rubro-negro ainda não perdeu em casa como mandante. Em dois jogos, empatou por 0x0 com o CSA e fez 3x1 no Vila Nova.

Retrospecto curto, mas suficiente para o meia Daniel, do Bahia, embasar sua opinião acerca da dificuldade que espera encontrar hoje.

“Vai ser mais um jogo muito difícil. Não tem jogo fácil na Série B. Quando vai jogar fora de casa, fica ainda mais difícil. E como somos líderes, os outros times já irão entrar com mais vontade naturalmente. Todo mundo quer mostrar contra a gente. Temos que estar preparados, colocar mais vontade para manter na liderança”, analisou.

Por sinal, o Bahia tem tido êxito como visitante neste início de Série B. Voltou com pontos na bagagem nos dois jogos que fez fora de casa: 1x0 sobre o Náutico, no estádio dos Aflitos, e empate por 1x1 com o CSA, no Rei Pelé. Passadas as eliminações no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o time acumula agora oito jogos sem perder - seis vitórias e dois empates.

Como costuma fazer antes dos jogos, Guto Ferreira não confirmou o time que entrará em campo, mas o treinador ainda não conta com o volante Rezende. Machucado, ele está sendo preparado para o confronto com o Londrina, na próxima rodada, no dia 3 de maio, na Fonte Nova.

Dessa forma, a tendência é de que o tricolor tenha um time muito parecido com o que venceu o Sampaio Corrêa por 1x0 terça-feira. Uma novidade pode ser a entrada do atacante Raí no lugar de Rildo. Outro que disputa uma vaga no ataque é Vitor Jacaré.

Principal jogador da equipe, o colombiano Rodallega ainda não foi liberado pelo departamento médico e segue em recuperação do estiramento muscular que sofreu na coxa durante a estreia na Série B, contra o Cruzeiro. Completam a lista de desfalques os meias Warley e Mugni, que estão em processo de transição para o campo.

O provável time do Bahia tem Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Emerson Santos e Daniel; Rildo (Raí), Matheus Davó e Marco Antônio.

Do outro lado, o técnico Mazola Júnior, do Ituano, também não terá força máxima na frente. Os atacantes Neto Berola e Chrigor estão em fase de recuperação de lesões e não devem ficar disponíveis para essa partida.