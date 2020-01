Bahia enfrenta o xará de Feira em reencontro de finalistas

É até meio curioso, mas o Bahia nunca jogou na Arena Cajueiro, estádio do Bahia de Feira, que foi inaugurado em julho de 2018. Vários fatores contribuíram para o desencontro do tricolor com o estádio do Tremendão.

No ano passado, a partida entre as duas equipes na fase classificatória aconteceu na Fonte Nova. E vale ressaltar que acabou em um 2x0 contundente aplicado pelo time de Feira de Santana. Os dois se reecontraram na final, mas o mando do Bahia de Feira não podia ser em seu estádio por causa da capacidade reduzida. A partida aconteceu no Joia da Princesa.

Para o jogo desta quarta-feira (29), às 21h30, inclusive, o Bahia de Feira vai inaugurar uma parte das obras que estão ampliando a capacidade do estádio, que passa de 1.700 para 3 mil lugares. Presidente do Tremendão, Thiago Souza afirmou que, no final dos trabalhos, a Arena Cajueiro poderá receber até 5 mil pessoas, e a expectativa é que até o encerramento do Campeonato Baiano tudo já esteja entregue.

No Bahia da capital, o técnico Dado Cavalcanti terá o retorno do zagueiro Anderson, expulso na estreia do time no Campeonato Baiano - empate em 1x1 contra a Juazeirense, no Adauto Morais. O atleta de 24 anos, no entanto, precisa convencer o treinador do time de transição de que está em um momento melhor que Fábio Alemão, seu substituto, que fez uma boa partida no triunfo de 2x0 contra o Vitória da Conquista.

“Prefiro muito ter essa dúvidas que aquela que você olha e não tem ninguém. Não tem tempo para treinar. Não vou adiantar porque não tem como. Vou fazer reavaliação desse grupo e depois avaliar o adversário. É jogo diferente, no campo artificial. Vamos fazer o que tem que ser feito e pensar na melhor estratégia”, afirmou Dado.

O gramado sintético da Arena Cajueiro é uma preocupação extra para o técnico do Bahia. A bola quica um pouco mais do que em solo de grama natural e, além disso, costuma ganhar mais velocidade. Quem pretende aproveitar isso é o atacante Gustavo, autor de um dos gols do tricolor na última partida.

No ano passado, o atacante marcou um gol contra o atual vice-campeão baiano na Arena Cajueiro, na partida em que Jequié e Bahia de Feira empataram por 2x2.

"O time deles é bom. Joga junto há bastante tempo, é cascudo, time difícil de jogar. Lá é um campo sintético, mas eu particularmente gosto. Por meu estilo de jogo, a bola corre muito e eu gosto. Estou acostumado a jogar lá, fiz uns três, quatro jogos pelo Jequié, pelo Bahia duas vezes e isso é bom", explicou o camisa 7.

Bahia de Feira

O início de campeonato do Bahia de Feira em 2020 apresenta uma grande oscilação. Na primeira rodada, o time do técnico Quintino Barbosa goleou o estreante Doce Mel por 4x1. Um começo que indicou uma boa preparação no começo do ano, mas logo no segundo jogo veio um banho de água fria nos jogadores do Tremendão: contra o Jacuipense, sofreu uma goleada pelos mesmos 4x1 e saiu da liderança para o 5º lugar da competição.

“O time vai crescer na competição, vai ser melhor do que foi contra o Doce Mel, e, contra o Bahia, será melhor do que foi no domingo, contra o Jacuipense. A melhora é adquirida a cada jogo. Enfrentaremos um bom time, mas somos uma equipe muito competitiva. Estamos prontos”, projetou Quintino Barbosa.

Time do Bahia de Feira se reúne na Arena Cajueiro (Foto: Divulgação/AD Bahia de Feira)

Contra o Bahia, quem pode voltar é o goleiro Jair. O veterano de 39 anos não enfrentou o Jacuipense, deixando a vaga para André.

Prováveis escalações

Bahia de Feira: Jair, Leonardo, Menezes, Paulo Paraíba e Cazumba; Diones, Capone e Jarbas; Neguinho, Escuro e Deon. Técnico: Quintino Barbosa

Bahia: Mateus Claus, Willean Lepo, Ignácio, Fábio Alemão e Mayk; Edson, Arthur Rezende e Ramon; Gustavo, Gabriel Esteves e Saldanha. Técnico: Dado Cavalcanti

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Alessandro Rocha Matos e José dos Santos Amador

Transmissão: Premiere



*com supervisão do subeditor Miro Palma