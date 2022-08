Bahia está a cinco vitórias do acesso à Série A, calcula UFMG

Depois de ganhar do Vasco no domingo, o Bahia se prepara para o próximo compromisso pela Série B já na quarta-feira (31): enfrenta a Ponte Preta, às 21h30, em Campinas (SP). E a partida carrega um valor importante para a meta do clube, que é voltar para a Série A.

Isso porque o tricolor abriu boa vantagem para as equipes fora do G4 e tem no momento 94,4% de chances de acesso, segundo as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - a instituição é referência em análises estatísticas no futebol brasileiro.

Com 47 pontos, o Bahia ocupa a segunda posição e tem nove de vantagem para o Londrina, quinto colocado. A projeção feita pela UFMG aponta que, no ritmo atual do campeonato, a marca de 62 pontos garante 99,5% de chance de acesso.

Isso significa que o tricolor busca mais cinco vitórias nas 12 rodadas restantes - isso sem considerar possíveis empates no caminho. O time ainda tem exatamente cinco jogos para fazer em casa e, dono da segunda melhor campanha como mandante na Série B, pode fazer valer a força da Fonte Nova. Os adversários em Salvador serão Tombense, Operário, Brusque, Vila Nova e Guarani.

Esse mesmo recorte dos 62 pontos, quando analisado historicamente, também traz uma certa segurança ao Bahia. Isso porque, desde 2006, na era dos pontos corridos, apenas um time que fez essa pontuação não subiu. Foi o CSA, em 2021, que terminou em 5º lugar, atrás do Avaí, que subiu com 64.

A projeção feita pela UFMG para este ano já considera a situação confortável a partir dos 60 pontos, quando as probabilidades de acesso passam de 95%. Importante ressaltar que esses números podem sofrer variações de acordo com o andamento da competição, para mais ou para menos.