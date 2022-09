Bahia está pronto para clássico contra o Sport; veja a provável escalação

Depois de apenas dois dias de preparação, o Bahia está pronto para o clássico contra o Sport. A partida será disputada nesta segunda-feira (12), às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife. O duelo é válido pela 30ª rodada da Série B.

Na manhã deste domingo (11) o elenco do Bahia realizou o último treino antes do embarque para a capital pernambucana. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Enderson Moreira passou um vídeo para os atletas com os erros e acertos do empate com o Criciúma.

Na sequência, os jogadores foram para o campo e participaram de um treino de finalizações e bolas paradas. Enderson Moreira também comandou um trabalho tático, no qual montou a equipe titular e fez os últimos ajustes.

Enderson não revelou a equipe que começa a partida, mas o Bahia deve ter mudanças. Na lateral direita, a tendência é de que Marcinho volte ao time na vaga de André. Outro que deve retomar a condição de titular é Daniel.

Uma provável escalação do Bahia tem: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

Neste domingo, o zagueiro Luiz Otávio, o lateral Matheus Bahia e o goleiro Danilo Fernandes fizeram tratamento no departamento médico. Os dois últimos não jogarão mais na atual temporada.