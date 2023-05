Bahia está pronto para enfrentar o Santos; veja a provável escalação

O Bahia está pronto para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (9), o elenco tricolor realizou o último treino antes da partida contra o Santos, nesta quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro.

O técnico Renato Paiva comandou um treino tático no qual escalou a equipe titular. O português não divulgou o time que começará o duelo, mas o Bahia terá mudanças.

O atacante Vitor Jacaré, que vem atuando como ala direito, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o setor, o Bahia conta com o lateral direito Cicinho e o também atacante Ademir.

No meio-campo, Acevedo disputa vaga com Yago Felipe. A entrada do uruguaio daria mais consistência na marcação do tricolor. Uma provável escalação tem:

Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Cicinho, Yago (Acevedo), Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Everaldo.

Após o treino, a delegação do Bahia embarcou rumo a São Paulo, local da partida. O Esquadrão busca o terceiro triunfo no Brasileirão. O time está na nona colocação, com seis pontos. O Santos é o 14º, com quatro.