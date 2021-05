Bahia está pronto para pegar o Vila Nova; Matheus Teixeira treina

O Bahia encerrou, nesta segunda-feira (31), a curta preparação para enfrentar o Vila Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para terça-feira (1º), às 16h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia.

A grande novidade da atividade foi a presença do goleiro Matheus Teixeira. Recuperado de lesão na coxa, o jogador treinou normalmente. No entanto, Mateus Claus deve seguir como titular no duelo. Já o lateral João Pedro fez uma atividade especial.

No gramado de Pituaçu, o grupo participou de um treino técnico em campo reduzido. Os titulares estiveram apenas na primeira parte da atividade.

A delegação viaja para Goiânia na tarde desta segunda-feira (31). Contra o Vila Nova, o técnico Dado Cavalcanti deve repetir a escalação do último jogo: Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.