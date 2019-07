Bahia está próximo de fechar com zagueiro Marllon, do Corinthians

Mais um, Bahia?! Sim. O nome da vez é o zagueiro Marllon, do Corinthians. que chega por empréstimo até o final da temporada. A informação foi divulgada primeiramente pelo Globoesporte.com e confirmada pelo CORREIO.

Aos 27 anos, ele tem passagens por Flamengo, Rio Claro, Boa Vista, Capivariano, Atlético Goianiense e Ponte Preta, por onde jogou antes de ser comprado po R$1 milhão pelo Corinthians. O zagueiro era um desejo antigo do tricolor, que chegou a procurá-lo em outra oportunidade, mas não teve sucesso na concretização do negócio.

Marllon já tinha pouco espaço na defesa do Corinthians, fato que se agravou com a chegada de Gil - campeão brasileiro que já chega com status de titular. Nesta temporada, ele disputou 14 jogos já contando com os amistosos realizados pelo time de Fábio Carille na pausa para a Copa do Mundo.

O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2021. Marllon não pode jogar a Copa do Brasil. Assim como Ezequiel, lateral que entrou em campo na competição pelo Fluminense, o defensor disputou duas partidas pelo alvinegro paulista no certame: contra Ceará e Chapecoense ele foi titular. Com isso, o zagueiro só está liberado para jogar o Campeonato Brasileiro pelo Bahia.

Ele será o segundo zagueiro a desembarcar no Fazendão nesta pausa para a Copa América. Antes disso, o Bahia já tinha acertado com Juninho, defensor que pertence ao Palmeiras. Com a chegada de Marllon, a tendência é que o prata da casa Éverson seja emprestado para ganhar rodagem.

O Bahia conta, atualmente, com sete zagueiros em seu elenco: Lucas Fonseca, Jackson, Ernando, Xandão, Juninho, Ignácio e Everson. Ernando, no entanto, está afastado dos treinos, tratando de uma hérnia de disco e sem previsão de retorno a campo.

*supervisão do subeditor Ivan Dias Marques