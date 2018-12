Bahia estreia na Copa Sul-Americana em 7 de fevereiro

O Bahia já sabe quando irá estrear na Copa Sul-Americana de 2019. Na noite desta terça-feira, a Conmebol divulgou as datas dos confrontos da primeira fase da competição. O tricolor irá enfrentar o Liverpool, do Uruguai, na eliminatória inicial do torneio continental.

Conforme o sorteio de segunda (18) já apontava, o Esquadrão faz a partida de ida em casa. O jogo está marcado para 7 de fevereiro, uma quinta-feira, às 19h15, na Arena Fonte Nova. O duelo acontece entre dois Ba-Vis: no dia3, pela Copa do Nordeste, e no dia 10, pelo Campeonato Baiano. A volta da eliminatória da Sula ficou para o dia 21 do mesmo mês, também às 19h15, no estádio Belvedere, em Montevidéu.

Serão 44 confrontos na primeira fase. Os 22 vencedores se juntam a dez times saídos da Copa Libertadores para organização da segunda fase. Em 2018, o Bahia foi até as quartas de final, quando foi eliminado pelo Athletico-PR, que viria a se sagrar campeão da edição.