Bahia Expo & Negócios reúne empresas das cadeias produtivas de alimentos, moda, beleza e artesanato

Retomando a realização dos grandes eventos de negócio, o Sebrae, em parceria com o Senac, promove a primeira edição da feira Bahia Expo & Negócios, que acontece entre os dias 28 de abril e 1º de maio, no Centro de Convenções de Salvador. A iniciativa conta com o patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e da Bahiagás e apoio da Prefeitura de Salvador e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Maior feira de negócios e capacitação empresarial da Bahia, o evento vai reunir pequenos negócios das maiores cadeias produtivas do estado contemplando os segmentos de alimentos, bebidas, moda, cosméticos, beleza e artesanato. As inscrições podem ser realizadas no site www.bahiaexpo.com.br, onde também pode ser acessada a programação completa da feira, que inclui exposição de produtos e serviços e uma ampla agenda de capacitação empresarial.

O objetivo da Bahia Expo & Negócios é promover os micro e pequenos negócios desses segmentos. Serão duas alas de exposição e capacitação empresarial denominadas Food Business e Beauty Fashion Bahia, que vão unir as empresas das respectivas cadeias produtivas.

“No Sebrae, temos a missão de promover os pequenos negócios e trazer oportunidade para que os empresários possam expandir mercado. A realização da primeira edição da Bahia Expo & Negócios une, justamente, esses dois objetivos, aliando ainda uma agenda intensa de capacitação. Assim, esperamos que os empresários desses dois importantes segmentos alcancem resultados significativos durante os quatro dias de feira”, destaca Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia.

Programação

Ao todo, serão mais de 90 expositores dos segmentos relacionados e mais de 160 horas de capacitação empresarial com foco em gestão de negócios, técnicas gastronômicas e de embelezamento. Serão ofertadas mais de 1 mil vagas por dia para capacitação de donos de pequenas empresas.

Além disso, a Bahia Expo & Negócios contará com uma programação noturna, com a presença de grandes nomes nacionais do empreendedorismo, que vão participar de painéis dinâmicos com total interatividade do público.

A expectativa é que 10 missões empresariais, de diversas regiões da Bahia, também participem do evento, permitindo aos empresários a realização de networking e a ampliação da rede de relacionamento com possíveis fornecedores e compradores.

Este conteúdo foi elaborado pela Agência Sebrae de Notícias Bahia e é de inteira responsabilidade do autor.