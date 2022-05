Bahia Farm Show 2022: inovação digital será foco da programação de debates e palestras

Entre os dias 31 de maio e 4 de junho, acontece a 16ª edição da Bahia Farm Show que terá uma programação com 33 palestras, envolvendo cerca de 20 instituições e empresas que vão debater temas de interesse dos agricultores, gerentes e técnicos das fazendas, pesquisadores, consultores, estudantes e profissionais envolvidos diretamente na cadeia produtiva do agronegócio.

Destaque para o tradicional Fórum de Tecnologia e Inovação, transmitido ao vivo pelo Canal Rural, que abre a programação de palestras, na terça-feira, dia 31, a partir das 15h, no auditório da Fundação Bahia. O evento vai debater o tema do evento “A inovação do agro na era digital” e vai trazer para o debate nomes que são referências do setor do agronegócio nacional, como o ex-ministro da agricultura e um dos fundadores da Embrapa, Alysson Paulinelli; além dos pesquisadores Aluisio Borem de Oliveira (Universidade Federal de Viçosa – UFV e ex-presidente CTNbio), José Paulo Molin (Esalq-USP) e José Claudio Oliveira (engenheiro agrônomo e diretor-presidente JCO Fertilizantes).

A programação da Bahia Farm Show abrange o pré-lançamento pela Fundação Bahia, na quarta-feira (1º), das cultivares BRS Soja e Algodão, o Seminário Agroplus Bahia, na quinta-feira (2), que vai trazer os resultados do projeto de sustentabilidade desenvolvidos nas propriedades rurais do Oeste da Bahia; além de palestras sobre Sucessão Familiar, na sexta-feira (3), e participação do Agro no Cenário Político, no sábado (4). As atividades serão distribuídas em três espaços dentro do Complexo Bahia Farm, no auditório da Fundação Bahia, e em outros dois localizados nos pavilhão coberto no Centro de Treinamentos da Abapa.

O diretor-executivo da Bahia Farm Show, Alan Malinski, explica que a programação foi fechada visando trazer temas que possam levar o conhecimento de forma aprofundada, apoiando no crescimento do agronegócio regional.

“As atividades de palestras e debates se fortaleceram ao longo dos anos se tornando um espaço rico de transferência de tecnologia e interação entre os produtores rurais e profissionais do setor agrícola. Ao lado dos grandes maquinários, as palestras da Bahia Farm Show ocupam hoje um espaço de destaque proporcionando também a interação entre profissionais que já atuam na área e estudantes, levando ao intercâmbio de informações que visam contribuir para o desenvolvimento do negócio no campo”, afirma.

Também se destacam na programação temas como “Agricultura Digital”, “Mulher no Agronegócio”, “Fertilizantes, Commodities e Comercialização”, “Mercado Livre de Energia”, “Eficiência e Sustentabilidade na Produção Agrícola”, dentre outros. Para acesso aos auditórios e visitação à feira, será cobrado um ingresso no valor de R$ 20,00, sendo parte da renda dos ingressos revertida para o Hospital do Oeste, dentro do projeto “Ingresso Solidário”.

Quem for ao Complexo da Bahia Farm Show, poderá conferir as novidades em tecnologia agrícola, a exposição fotográfica sobre a produção agrícola e as belezas naturais do cerrado baiano, o espaço da agricultura familiar e a Praça do Museu. A programação oficial de palestras e debates da Bahia Farm Show 2022 pode ser acessada diretamente no site: https://bahiafarmshow.com.br/grade-de-palestras/





O projeto de conteúdo Bahia Farm Show é uma realização do jornal Correio com o apoio da ABAPA.