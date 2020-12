Bahia faz 3x1 no Palmeiras e vai à final da Copa do Brasil sub-20

O Bahia está na final da Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta quinta-feira (17), o tricolor voltou a vencer o Palmeiras, dessa vez por 3x1, no Allianz Parque, e se garantiu na decisão da competição.

O triunfo tricolor fora de casa foi construído ainda no primeiro tempo. Os atacantes Thiago e Marcelo anotaram os gols. Já na segunda etapa, Daniel fechou o placar depois de receber passe açucarado de Patrick. Nos minutos finais, Marcelinho descontou para o Palmeiras.

Como já havia vencido o primeiro jogo, como mandante, por 2x1, no CT de Praia do Forte, o Esquadrão fez 5x2 no agregado das duas partidas.

Para chegar até a decisão da Copa do Brasil, o Bahia passou por Fluminense do Piauí, Ceará, São Paulo e Palmeiras.

O adversário na decisão será o Vasco, que eliminou o Atlético-MG na semifinal. As datas dos jogos ainda vão ser divulgados pela CBF.