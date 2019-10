Bahia faz história e vence o Grêmio pela 1ª vez em Porto Alegre

O Bahia de Roger Machado fez história na Arena do Grêmio nesta quarta-feira (16). Pela primeira vez o Esquadrão conseguiu vencer o tricolor gaúcho em Porto Alegre – não só pelo Brasileiro, mas por todas as competições nacionais.

Eram até então dez derrotas do Bahia na capital gaúcha e nove empates. Catorze jogos haviam sido pelo Brasileiro, quatro pela Copa do Brasil e um pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1968.

Autor do gol histórico, Arthur Caíke destacou o mérito de todo o grupo pelo feito: “É o Bahia mais uma vez mostrando a força da nossa equipe. Sempre tem uma primeira vez e hoje veio com uma bela partida de todo o time”, disse o atacante, que converteu o pênalti que decretou o 1x0 no placar aos 45 minutos do segundo tempo.

Pragmático como sempre, o técnico Roger Machado comemorou a quebra do tabu, mas sobretudo a importância do resultado para a classificação da Série A atual: “O triunfo era importante para o campeonato. Fiquei sabendo dessa marca só depois do jogo. É um adversário direto nosso. Tenho dito aos atletas que, a partir do segundo turno, o tamanho da nossa perna vai ser medida de acordo com o saldo principalmente contra os adversário diretos”.

Coincidentemente, o primeiro triunfo do Bahia em Porto Alegre veio com um técnico que defendeu o Grêmio por 19 anos, entre 1994 e 2003, como jogador, e treinou a equipe por uma temporada, entre 2015 e 2016.

“Mas é claro que a gente fica feliz por colocar o nome na história do Bahia com essa marca inédita. Porém, treinador e jogador entra para a história mesmo conquistando mais do que isso. Entra colocando faixa no peito. Então é isso que quero colocar lá na frente”, finalizou o comandante tricolor.

Com o triunfo, o Bahia encostou no G6, em sétimo lugar. O sexto colocado é justamente o Grêmio, com 41 pontos, mesma pontuação a que o Esquadrão chegou. O tricolor gaúcho, porém, tem saldo de gols maior.