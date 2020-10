Bahia faz último treino antes de pegar o Goiás; veja escalação

O Bahia está pronto para enfrentar o Goiás, nesta sexta-feira (16), às 20h, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Na tarde desta quinta-feira (15), o elenco tricolor realizou o último treino antes da partida.

A atividade comandada por Mano Menezes aconteceu no CT do Atlético-GO. Para a partida, o treinador ainda não vai poder contar com meia Rodriguinho, que se recupera de uma fissura no pé.

Mas a principal mudança mesmo pode acontecer na lateral direita. Depois de dois jogos atuando com Ernando improvisado, Nino Paraíba pode recuperar a titularidade e iniciar o duelo diante do esmeraldino. Assim, a provável escalação do Bahia tem:

Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Rossi, Clayson e Gilberto.

Com 15 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. O tricolor precisa apenas de um empate para deixar o Z4. Em caso de triunfo, pode alcançar até a 12ª colocação.

Já o Goiás soma apenas nove pontos e é o lanterna da Série A. O alviverde vem de quatro derrotas seguidas no Brasileirão e não vence há cinco partidas.