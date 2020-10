Bahia fecha preparação para pegar o Atlético; veja provável time

O Bahia está pronto para encarar o Atlético-MG, em partida que vai ser disputada nesta segunda-feira (19), às 20h, no estádio de Pituaçu, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde deste domingo (18), o elenco tricolor fez a última atividade antes da partida. No CT Evaristo de Macedo, os jogadores assistiram um vídeo com informações sobre o time mineiro. Logo depois, os atletas foram para o campo e trabalharam sob o comando do técnico Mano Menezes e comissão técnica.

Para o duelo contra Atlético-MG, o Bahia tem problemas no ataque. Os atacantes Rossi e Élber foram expulsos no empate por 1x1 com o Goiás e estão fora da partida. Fessin é um dos cotados para ficar com a vaga ao lado de Clayson e Gilberto.

Na lateral direita, a novidade deve ser o retorno de Ernando. O zagueiro treinou entre os titulares e vai iniciar a partida no lugar de Nino Paraíba. Uma provável escalação do Bahia tem:

Douglas, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Fessin (Marco Antônio), Clayson e Gilberto.

Na partida, o Bahia também não terá o técnico Mano Menezes na beira do campo. O treinador vai cumprir suspensão após receber cartão vermelho contra o Goiás. O auxiliar Cláudio Prates vai comandar a equipe.

Na 16ª colocação com 16 pontos, o Esquadrão volta à zona de rebaixamento em caso de derrota por qualquer placar, já que será ultrapassado pelo Athletico-PR, no saldo de gols.