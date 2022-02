Bahia finaliza preparação para o Ba-Vi; veja provável escalação 

O Bahia está pronto para o primeiro clássico Ba-Vi da temporada. Nesta terça-feira (1º), o Esquadrão realizou o último treino de olho no confronto com o Vitória, marcado para essa quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira iniciou o dia passando as últimas orientações sobre o Vitória. Logo depois, os jogadores foram para o campo onde o treinador montou a provável equipe titular e fez um trabalho tático no qual fez os últimos ajustes.

A tendência é a de que o Bahia tenha mudanças para enfrentar o Vitória. Depois de marcar um golaço contra o Campinense, o colombiano Rodallega deve iniciar como titular. Na defesa, o tricolor tem pelo menos duas disputas. Enquanto Jonathan e Douglas Borel brigam por uma vaga na lateral direita, Ignácio e Gustavo Henrique duelam para ser o companheiro de Luiz Otávio.

Uma provável escalação do Esquadrão tem:

Danilo Fernandes, Jonathan (Douglas Borel), Ignácio (Gustavo Henrique), Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

Com cinco pontos em três jogos, o Bahia está na quarta colocação do Campeonato Baiano. O triunfo no Barradão vai colocar o time na segunda colocação. Já o Vitória é o quinto colocado, fora da zona de classificação para a semifinal do estadual.