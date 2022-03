Bahia ganha reforço na zaga para última rodada do Campeonato Baiano

Depois de encerrar o jejum e voltar a vencer no Baianão, o Bahia mira agora a última rodada do estadual para definir o seu futuro na competição. Na próxima quarta-feira (16), o Esquadrão recebe o Vitória da Conquista, às 19h15, na Fonte Nova.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira vai ter o retorno do zagueiro Gustavo Henrique. O defensor desfalcou o tricolor na goleada sobre o Jacuipense pois cumpriu suspensão após ser expulso na derrota para o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão.

Como o time ganha folga neste domingo (13), os jogadores voltam aos treinos na segunda-feira (14). O tricolor é o atual 6º colocado do Baianão, com nove pontos, dois a menos do que o Barcelona de Ilhéus.

A distância para a zona de rebaixamento também é de dois pontos. O Esquadrão ainda pode perder posições na tabela de classificação já que Juazeirense e entram em campo neste domingo contra Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, respectivamente. Por isso, o duelo contra o Conquista ganhou ainda mais importância para o time de Guto Ferreira.