Bahia ganha reforço para decisão contra o Sergipe; veja provável escalação

Sem tempo para lamentar a eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano, o Bahia voltou aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (18), e encerrou a preparação para pegar o Sergipe, neste sábado (19), às 17h45, no estádio Batistão, em Aracaju, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira montou o provável time titular e fez um trabalho tático, no qual ajustou a execução das jogadas e aprimorou as bolas paradas.

O treinador não deu pistas do time que vai começar o jogo, mas o Bahia pode ter uma novidade. Recuperado da dor na região lombar, o volante Rezende treinou normalmente e pode voltar ao time.

Quem não deve atuar é o também volante Willian Maranhão. O jogador despertou o interesse do Santos e está em negociações com o clube paulista. Maranhão não foi relacionado para o último jogo do Bahia, contra o Vitória da Conquista, pelo Baianão. Na ocasião, o tricolor alegou que havia sido liberado para resolver questões particulares.

Uma provável escalação do Bahia para pegar o Sergipe tem: Mateus Claus, Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Lucas Mugni (Rezende) e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

O Bahia é o atual 5º colocado do grupo B do Nordestão. Para avançar às quartas de final, o tricolor precisa vencer Sergipe e torcer por tropeços de Náutico, que pega o Globo-RN, ou do Botafogo-PB, que encara o Sampaio Corrêa.

O tricolor pode se classificar com um empate. Nesse caso, precisa torcer por tropeços de Sousa e Altos, e para que o Náutico seja derrotado no Rio Grande do Norte.