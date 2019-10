Bahia ganhou só cinco dos últimos 15 pontos que disputou em casa

Quem olha os números do Bahia no Campeonato Brasileiro tem uma certeza: o desempenho do tricolor como mandante tem sido fundamental para que o clube esteja na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. Mas a situação anda fora do comum nos últimos jogos.

Dos 12 pontos disputados como mandante no segundo turno, o Bahia conquistou apenas quatro. Em quatro jogos o tricolor conseguiu uma vitória sobre o Botafogo, ficou no empate com o São Paulo e amargou derrotas para Athletico-PR e Ceará - esta última de virada aos 48 minutos do segundo tempo, no estádio de Pituaçu.

O aproveitamento de 33% em casa no segundo turno é bem diferente do que o tricolor conseguiu na primeira metade do Brasileirão. Em dez jogos no primeiro turno, o Bahia somou 21 pontos, o que representa 70% de rendimento.

Se o leque for ampliado, a situação se agrava ainda mais. Dos últimos cinco jogos que fez em casa, o Bahia venceu apenas um, já que também empatou com o Fortaleza na partida que fechou a primeira metade da Série A.

A perda de pontos em casa acontece em momentos cruciais para o clube na tabela do Brasileirão. Contra o Ceará, um triunfo colocaria o time na quinta colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Situação semelhante aconteceu diante do Atlhetico-PR, na 23ª rodada. Naquele momento o Bahia já era o sexto colocado, com 39 pontos, e poderia subir para a quinta colocação, reforçando sua posição no G6. O time, no entanto, foi derrotado por 2x1 na Fonte Nova e acabou a rodada em sétimo.

"Essa etapa do campeonato, segundo turno, os times fazem jogos mais tensos, mais ansiosos, nervosos. Cada um com sua possibilidade. Esse bloco de pontos no primeiro turno foi o bloco também em que a gente pontuou menos, foram seis pontos nesse bloco no primeiro turno. Bloco que tem sido difícil, talvez pela característica dos adversários, momento dos times", explicou o técnico Roger Machado, que, apenas para balizamento interno, separa o campeonato em blocos de seis partidas.

"Contra o Ceará foi um jogo disputado em que a gente saiu na frente, o adversário buscou, em dez minutos de jogo, no final, conseguiu a virada. Jogos decisivos. Talvez estejamos pecando na questão de um momento a mais de concentração, na bola parada. Mas não posso tirar mérito do adversário, que foi muito bem e teve mérito para conseguir nos superar", analisou Roger.

Na iminência de mais um desafio como mandante na próxima rodada, o sinal de alerta fica ligado. Sábado (26), o Bahia recebe o Internacional, às 19h, na Fonte Nova. Será a chance de espantar a má fase em seus domínios e conseguir um feito importante. O colorado é o atual sexto colocado do Brasileirão, com 42 pontos, um a mais que o Bahia. Por isso o encontro é um duelo direto pela Libertadores.

Pontos fora salvam

A campanha do Bahia no segundo turno tem se salvado pelas partidas do tricolor longe de casa. Seis dos dez pontos conquistados pelo Esquadrão até aqui foram somados fora de Salvador, nos triunfos sobre Avaí e Grêmio. No todo, o tricolor tem hoje a 11ª campanha da segunda metade da Série A.

Recuperar fora os pontos perdidos em casa vai ser importante para o Bahia na busca por uma vaga na Libertadores. Depois de enfrentar o Internacional na Fonte Nova, o Esquadrão sairá para dois compromissos como visitante, contra Santos e Cruzeiro, respectivamente.

No geral, a campanha do Bahia como visitante é boa. O tricolor somou 16 pontos fora de casa, o sétimo melhor desempenho entre os 20 clubes do Brasileirão. Até aqui o time conquistou quatro triunfos fora dos seus domínios - algo que não acontecia desde a temporada 2014 -, quatro empates e cinco derrotas.