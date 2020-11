Bahia goleia Cruzeiro-RN e fecha 1ª fase da Série A2 com 100%

As meninas do Bahia continuam fazendo bonito na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (13), elas venceram o Cruzeiro-RN, por 4x0, na Arena das Dunas, em Natal, e encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento e a segunda melhor campanha do torneio.

Os gols em Natal foram marcados por Gadu, duas vezes, Giovânia e Dan. Gadu, inclusive, chegou aos 10 gols e é a artilheira do Brasileirão.

Com o resultado, o Bahia garantiu ainda a liderança do grupo e a vaga na próxima fase. O adversário nas oitavas de final vai ser definido em sorteio que será realizado pela CBF. Por conta da boa campanha, o Esquadrão já sabe que definirá a classifiçação em casa.