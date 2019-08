Bahia goleia o Goiás pelo Brasileirão de Aspirantes

Bahia o fez bonito no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (1º), o tricolor goleou o Goiás por 4x0, no estádio de Pituaçu. Os quatro gols do duelo foram marcados no primeiro tempo. Artilheiro do tricolor no torneio, o atacante Caíque balançou as redes duas vezes. Cristiano e Gabriel Esteves completaram o placar.

Com o resultado, o Bahia chegou aos quatro pontos e ocupa a segunda colocação do grupo C. Com seis pontos, o Grêmio lidera a chave da segunda fase do torneio.

O próximo compromisso do Esquadrão será justamente contra os gaúchos, na próxima quinta-feira (8), às 15h, no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, no Rio de Grande do Sul.

Os dois melhores colocados da chave avançam às semifinais da competição.