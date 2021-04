Bahia goleia o Manaus e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Sem muita dificuldade, o Bahia passou pelo Manaus e garantiu classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O Esquadrão venceu o time amazonense por 4x1, na noite desta quarta-feira (7), no estádio de Pituaçu.

O triunfo começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com os gols de Rodriguinho e Thaciano. Vanílson descontou para o Manaus, mas Germán Conti e Rossi, ambos na segunda etapa, também balançaram as redes.

Além da classificação, o Bahia garantiu uma cota de R$ 1,7 milhão. Ao todo o clube já embolsou R$ 4,2 milhões no torneio. O adversário na próxima será conhecido através de sorteio.

Movimentado

Precisando vencer para garantir classificação à terceira fase, já que o empate levava aos pênaltis, o Bahia entrou em campo com mudanças. Luiz Otávio ganhou a vaga de Lucas Fonseca na defesa. No meio-campo Dado apostou em um time mais ofensivo e escalou Thaciano no lugar de Edson, deixando o tricolor com só um volante de origem.

A estratégia deu certo. Com um minuto, Matheus Bahia cruzou da esquerda e Rodriguinho deu um leve desvio que tirou do alcance do goleiro Rafael e abriu o placar.



O gol deixou o Bahia bem confortável na partida. Articulando bem as jogadas, a equipe tinha o domínio das ações e o segundo gol não demorou para sair. Aos nove minutos, Gilberto se livrou da marcação e achou Thaciano na meia-lua da área. O meia acertou o cantinho de Rafael e marcou o segundo do Esquadrão no jogo e o primeiro dele com a camisa do Bahia.

O prejuízo no placar fez o Manaus reforçar a estratégia da busca pelo contra-ataque. O Gavião baixou as linhas na tentativa de aproveitar o erro do Bahia e tentar o ataque. Na escapada em velocidade, Gabriel Davis saiu de cara com o gol, mas foi atrapalhado por Nino na hora do chute e viu Douglas salvar o que poderia ser o gol do Manaus.

Sentindo o bom momento, o time amazonense começou a se soltar e criar lances de perigo. No erro de Nino no meio-campo, Vanilson tabelou com Gilson e de primeira mandou para as redes, descontando aos 35 minutos.

Virou goleada

Bahia e Manaus voltaram para o segundo tempo sem mudanças, e o time baiano repetiu o panorama da primeira etapa. Com quatro minutos, o zagueiro Conti aproveitou cobrança de escanteio e subiu mais do que a defesa adversária para tocar de cabeça e anotar o terceiro do tricolor.

O Bahia parecia disposto a construir uma ampla vantagem. Mais presente no ataque, as chances foram aparecendo. Thaciano saiu cara a cara com o goleiro e tentou o toque por baixo, mas Rafael saiu bem e salvou o Manaus.

O camisa 1 só não conseguiu evitar quando o Esquadrão roubou a bola no ataque, Patrick cruzou para Rossi e o atacante escorou sozinho para as redes, aos 14 minutos.

Mesmo com o placar elástico, o Manaus continuou fazendo um jogo franco. Pressionou o goleiro Douglas e chegou a colocar bola na trave. Enquanto isso, o Bahia ia administrando o resultado e aguardou o apito final para comemorar a classificação. Sábado tem outra decisão, contra o ABC, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, em Pituaçu.