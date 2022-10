Bahia goleia o Vitória por 5x0 e avança à final do Baianão sub-15

O time sub-15 do Bahia aplicou uma goleada de 5x0 sobre o Vitória, na tarde desta quarta-feira (19), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. Como havia vencido a partida de ida, na Toca do Leão, por 3x2, o Esquadrão construiu 8x2 no agregado e avançou para a final do estadual.

A partida foi disputada no CT Evaristo de Macedo. Ainda no primeiro, o Bahia deixou a vantagem conquistada no primeiro jogo ainda mais confortável. Em cobrança de pênalti com cavadinha, Gabriel Carioca abriu o placar.

Poucos minutos depois foi a vez do meia-atacante Roger acertar um belo chute de fora da área para fazer 2x0.

No segundo tempo, o tricolor transformou o triunfo em goleada. Aos seis minutos, Gabriel Carioca anotou mais um na partida. Na reta final, Pablo e Gerald marcaram o quarto e quinto gol, respectivamente, dando números finais ao duelo.

O clássico desta quarta-feira aconteceu menos de uma semana após a confusão que marcou o jogo de ida. Diretor da base do Vitória, Thiago Noronha invadiu o campo e agrediu verbalmente o meia-atacante Roger. O dirigente foi suspenso por 15 dias pelo TJD.

Na decisão do Campeonato Baiano sub-15, o Bahia vai enfrentar o Bahia de Feira. O Tremendão passou pelo Jacuipense com triunfo por 2x1, fora de casa, no primeiro jogo, e empate em 0x0, em Feira de Santana, na partida de volta.