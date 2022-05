Bahia inicia conversa para renovar contrato do atacante Raí Nascimento

Fora de ação após ter fraturado a mão, o atacante Raí está em negociação para renovar o seu vínculo com o Bahia. O contrato atual entre jogador e clube se encerra no mês de junho.

De acordo com o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, durante entrevista ao Bahia Notícias, o contrato possui uma cláusula de renovação que deve ser ativada.

"O contrato de Raí tem opção de renovação. A gente já vem conversando com os representantes do atleta e a gente acredita que vamos dar continuidade ao contrato dele porque vem fazendo um papel importante", explicou Ferraz.

Apesar de ser brasileiro, Raí Nascimento fez toda a categoria de base na Espanha. Em setembro do ano passado, o atacante chegou ao tricolor após defender o Deportivo La Coruña.

Ao todo, Raí soma 36 jogos pelo tricolor. Ele marcou sete gols e deu cinco assistências. Na atual temporada, o atacante balançou as redes quatro vezes. Três pela Copa do Nordeste e um no Campeonato Baiano.