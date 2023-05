Bahia inicia venda de ingressos para confronto com o Goiás

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Goiás, no próximo sábado (20), às 16h, na Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (16), a comercialização é exclusiva para os sócios do clube.

A partir de quarta-feira (17), as vendas serão abertas para o público geral. Os bilhetes podem ser comprados através do site da Fonte Nova e nas lojas Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio e Shopping Piedade), Tantus Sports (Praça da Revolução, em Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Crianças com de até 11 anos tem entrada gratuita no estádio. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, onde a gratuidade é até os 6 anos. Quem tem de sete a 12 anos paga R$ 65. Os ingressos são vendidos apenas na Arena.

A venda de entradas para a torcida visitante acontecerá apenas no dia do jogo, através do site da Fonte Nova e na bilheteria Leste do estádio, a partir das 13h15.

Confira a programação de vendas:

TERÇA (16) – (exclusivo sócios)

Internet – A partir das 10h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 10h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 10h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 10h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 10h às 19h

QUARTA, QUINTA E SEXTA (17/18/19) – (público geral)

Internet – A partir das 10h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheterias Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

SÁBADO (20) – (público geral)

Internet – A partir das 10 às 16h

Fonte Nova – 10h às 17h15 (Bilheterias Dique)

Fonte Nova – 13h15 às 17h15 (Bilheterias Ladeira)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 13h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 13h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 13h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 13h