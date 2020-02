Bahia inicia venda de ingressos para estreia na Sul-Americana

Apesar da fase ruim que atravessa na temporada, o Bahia precisa virar a chave e focar a suas atenções na Copa Sul-Americana. A estreia do Tricolor na competição será nesta quarta-feira (12), contra o Nacional-PAR, às 21h30, na Fonte Nova, e o Esquadrão iniciou a venda de ingressos para a partida.

Nesta segunda-feira (10) e terça (11), a comercialização dos ingressos acontece através do site da Fonte Nova, no Balcão de Ingressos (Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista), na loja Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio) e Espaço Tricolor (Shopping Estrada do Coco).

Já na quarta-feira, dia da partida, a venda de ingressos acontece também nas bilheterias da Fonte Nova, a partir de 11h. O valor dos ingressos varia entre R$ 30 (meia entrada) e R$ 160.

O duelo de volta entre Bahia e Nacional-PAR será disputado no dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira, na cidade de Assunção, capital do Paraguai. Em caso de classificação, o adversário do Esquadrão na segunda fase da Sul-Americana será conhecido através de sorteio.