Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra o Náutico; veja pontos

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Náutico, na próxima sexta-feira (29), às 19h, na Fonte Nova. Depois de um dia dedicado apenas para os sócios, nesta terça-feira a comercialização ocorre para todos os torcedores.

Além do site da Fonte Nova, os tricolores podem adquirir o ingresso através da bilheteria Sul do estádio, próximo ao Dique do Tororó, e nas lojas Turma Tricolor, no Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio,Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.

Para o confronto com o Náutico, o Bahia anunciou uma carga de dois mil bilhetes no setor Cadeira Superior ao custo de R$ 25. Sócio do tricolor tem desconto de 50%, exceto no Lounge Premium.

Com 34 pontos, o Bahia está na quarta colocação da Série B, dentro da zona de classificação. O Náutico é o vice-lanterna, com 18.

Confira o esquema de comercialização:

TERÇA

Internet: a partir das 7h (público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade: 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia): 8h às 19h

QUARTA

Internet: 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

QUINTA

Internet: 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Norte/Ladeira)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SEXTA

Internet: até 19h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 17h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 17h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 17h