Bahia já está no Uruguai para decisão na Copa Sul-Americana

O Bahia já está no Uruguai para o jogo decisivo contra o Liverpool pela Copa Sul-Americana, quinta-feira (21), às 19h15, no estádio Luis Franzini, em Montevidéu. A delegação tricolor desembarcou na capital do país vizinho na manhã desta quarta (20) e fará, no final da tarde, o último treino preparatório para o duelo válido pela primeira fase do torneio continental.

O técnico Enderson Moreira comandará a atividade no estádio Saroldi, do River Plate local. Como foi derrotado na primeira partida por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia precisa vencer o Liverpool por qualquer placar diferente de 1x0 para avançar nos 90 minutos. Se o jogo terminar 1x0 para o time baiano, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou nova vitória classifica o Liverpool.

Gregore e Jackson deixam o hotel para ir treinar em Montevidéu (Foto: EC Bahia / Divulgação)

O treinador tricolor não contará com os atacantes Fernandão, que se recupera de contusão, e Arthur Caíke, que não está inscrito na competição. Em compensação, terá o retorno do meia Ramires, que estava com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria e só retornou ao Fazendão na semana passada. Revelação da base tricolor em 2018, ele ainda não vestiu a camisa do Bahia nesta temporada.

A tendência é que o Bahia vá a campo contra o Liverpool com Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Douglas Augusto; Artur, Shaylon e Ramires; Gilberto.

O estádio Luis Franzini é de propriedade do Defensor e sediará o jogo de ida entre o time uruguaio e o Atlético Mineiro nesta terça (20), às 21h30, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América.