Bahia joga bem e goleia o Sport na Copa do Nordeste: 4x0

Criatividade, dribles, arrancadas, organização tática, assistências caprichadas e golaços. Na tarde deste sábado (20), o Bahia mostrou bom futebol e sobrou diante do Sport, em Pituaçu. Com assinaturas de Patrick, Gabriel Novaes (duas vezes) e Rodriguinho, o tricolor comemorou o primeiro triunfo como mandante da temporada 2021 com goleada na 4ª rodada da Copa do Nordeste: 4x0.

Depois da apatia apresentada no Ba-Vi disputado na rodada anterior do regional, o time comandado por Dado Cavalcanti entrou em campo no clássico contra a equipe pernambucana com postura propositiva.

Com triangulações, trocas de passes próximo da área e investidas de longa distância, o tricolor encontrou espaços, criou jogadas e foi eficiente. Nem sentiu falta de Rossi. Expulso, o atacante estava suspenso. Com o resultado, o Bahia somou sete pontos e assumiu a liderança do Grupo A do Nordestão.

TRICOLOR PROPOSITIVO

A primeira boa oportunidade saiu dos pés de Rodriguinho. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o meia e ele exigiu boa defesa de Carlos Eduardo. O camisa 10 teve nova chance após aproveitar pivô feito por Gilberto, mas a bola subiu demais e passou por cima do travessão.

De fora da área, Patrick soltou uma bomba e a bola explodiu na trave. Daniel também usou força de fora da área e o goleiro rubro-negro apareceu bem outra vez para espalmar. No entanto, aos 27 minutos, Carlos Eduardo não conseguiu evitar que a bola encontrasse a rede. De fora da área, Patrick ajeitou a redonda, mandou contra a meta e saiu para comemorar o golaço: 1x0.

O Bahia teve a chance de ampliar em bons cabeceios de Edson e Gilberto, mas quem assinou o segunto tento foi Gabriel Novaes, aos 48 minutos. Gilberto tocou para Nino, que foi na linha de fundo e serviu Rodriguinho dentro da área. O chute dele foi defendido por Carlos Eduardo, mas Gabriel Novaes aproveitou o rebote e só empurrou pra rede: 2x0.

Apesar do domínio tricolor, o Sport conseguiu chegar com perigo em quatro oportunidades na etapa inicial. Em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Maidana cabeceou bem perto da trave. Depois, Ewerthon invadiu a área, mas chuta por cima do travessão. Em novo cabeceio de Maidana, Douglas apareceu pra evitar o gol do Sport, e fez o mesmo porteriormente em novo cabeceio, só que de Mikael.

No segundo tempo, o Bahia seguiu encontrando espaços, dominando o jogo e não demorou a ficar com um placar ainda mais confortável. A primeira tentantiva foi de Lucas Fonseca, que cabeceou na trave. Na investida seguinte, a bola encontrou a rede pela terceira vez em Pituaçu.

Aos 17 minutos, Gilberto levantou a cabeça e fez lançamento primoroso para Rodriguinho. O meia dominou com a direita, invadiu a área e, cara a cara com o goleiro, chutou de canhota: 3x0. Cabia mais. Aos 33 minutos, Gabriel Novaes marcou o segundo dele no jogo e deu números finais à goleada em Pituaçu: 4x0.

PRÓXIMO JOGO

O time principal do Bahia volta a campo na terça-feira (23), às 21h30, quando visita o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes, no domingo (21), às 18h, a equipe de transição, comandada por Cláudio Prates, enfrenta o Fluminense, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4x0 Sport - 4ª rodada da Copa do Nordeste

Bahia: Douglas, Nino (João Pedro), Lucas Fonseca, Juninho (Ignácio) e Matheus Bahia; Patrick, Edson (Raniele) e Daniel (Ramon); Rodriguinho, Gilberto (Alesson) e Gabriel Novaes. Técnico: Dado Cavalcanti.

Sport: Carlos Eduardo, Ewerthon, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva, Ricardinho (Toró) e Betinho (Ítalo); Dalberto, Mikael (Paulinho) e Gustavo Oliveira (Neilton). Técnico: Jair Ventura.



Estádio: Pituaçu, em Salvador

Gol: Patrick, aos 27 minutos, e Gabriel Novaes, aos 48, do do 1º tempo; Rodriguinho, aos 17, e Gabriel Novaes, aos 33, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Lucas Fonseca, Dalberto, Matheus Bahia, Betinho, Ítalo e Paulinho.

Arbitragem: Léo Simão Holanda, auxiliado por Cleberson do Nascimento Leite e Eleutério Felipe Marques Junior (trio do CE).