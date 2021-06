Bahia joga bem, mas desperdiça várias chances e perde para o Palmeiras

Ainda não foi dessa vez que o Bahia quebrou o tabu de quase nove anos diante do Palmeiras. O Esquadrão até jogou bem e empilhou chances de gol, mas foi derrotado pelo time paulista por 3x2 na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, pela 7ª rodada da Série A. Desde julho de 2012, o tricolor não supera o Verdão.

Foi uma partida de viradas. O anfitrião abriu o placar com Gustavo Scarpa, enquanto o Bahia empatou com Luiz Otávio e ficou na frente com golaço de Maycon Douglas. Mas o Palmeiras deixou tudo igual com Raphael Veiga e, no fim, Breno Lopes marcou e garantiu a vitória alviverde.

Com o resultado, o Esquadrão, que começou a rodada na 4ª colocação, estaciona nos 11 pontos e cai para o 5º lugar. Na próxima rodada, recebe o América-MG em casa. O jogo está marcado para quarta-feira (30), às 19h, em Pituaçu.

O jogo

O Bahia entrou em campo sem surpresas na escalação. Matheus Bahia, Thaciano e Gilberto retornaram ao time titular. Já o zagueiro Conti, com estiramento na coxa esquerda, foi vetado pelo departamento médico, e deu lugar a Luiz Otávio. No banco de reservas, a novidade foi a presença do zagueiro Ligger, anunciado durante a semana.

O Palmeiras começou a partida mais ligado, e abriu o placar ainda aos cinco minutos. Danilo Barbosa sofreu falta de Rodriguinho na intermediária e Gustavo Scarpa foi para a cobrança. O meia bateu bonito, a bola passou pela barreira e foi no ângulo de Matheus Teixeira, sem dar chances de defesa.

O Bahia, porém, não ficou muito tempo atrás no placar e reagiu rápido. Danilo fez falta em Rossi, e Rodriguinho cobrou para a área. Luiz Otávio deu uma cabeçada certeira e deixou tudo igual no Allianz Parque, aos dez minutos.

O jogo continuou movimentado. Aos 15, Rodriguinho finalizou de cabeça, mas a bola ficou com Jaílson. Cinco minutos depois, foi a vez de Matheus Teixeira fazer boa defesa, após chute cruzado de Luiz Adriano.

A partir daí, o Esquadrão passou a ser melhor no primeiro tempo, empilhando chances de gol. Aos 24, a bola passou por Rodriguinho e Thaciano, e chegou até Matheus Bahia. O lateral encheu o pé, mas mandou a bola à esquerda da meta do Palmeiras. Três minutos depois, Rodriguinho também ficou perto do gol, quando recebeu cruzamento na área e mergulhou, só que foi nas mãos de Jaílson.

Aos 42, uma oportunidade claríssima para o tricolor: Rossi abriu para Nino Paraíba, que invadiu a área e fez um cruzamento açucarado para Gilberto. Mas o camisa 9 não alcançou a bola. No fim da etapa, o atacante e Thaciano tiveram chances, mas ambas anuladas por impedimento.

O segundo tempo iniciou em ritmo mais lento. O primeiro lance de perigo aconteceu só aos nove minutos, e foi do Bahia: Rossi recebeu na esquerda, cortou para o meio e mandou uma bomba, que explodiu na trave de Jaílson. Aos 22, o Palmeiras assustou com Gustavo Scarpa, em mais uma cobrança de falta, mas o meia mandou por cima do gol.

Aos 27, foi a vez do Bahia voltar a levar perigo: Rossi bateu escanteio, a zaga desviou e a bola ficou com Maycon Douglas, que chutou para fora. Se ele não fez ali, anotou um golaço pouco depois: recebeu bola enfiada pela direita, passou fácil por Victor Luis e Kuscevic e chutou na saída do goleiro Jaílson, aos 28 minutos.

O Palmeiras, porém, empatou quatro minutos depois. Gustavo Scarpa cobrou falta fechada, Raphael Veiga deu um leve desvio e botou a bola no fundo da rede tricolor.

O Bahia podia voltar a ficar na frente logo depois, quando Rossi tocou para Daniel, que finalizou. A bola desviou na defesa e bateu na trave. Aos 46, quem fez foi o time anfitrião: Breno Lopes recebeu de Scarpa, ganhou na disputa com a zaga e mandou para o fundo da rede, fechando o placar em 3x2.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 3x2 Bahia - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha (Gabriel Menino), Luan, Kuscevic e Victor Luís; Danilo Barbosa (Zé Rafael), Danilo (Patrick de Paula) e Gustavo Scarpa; Rony (Deyverson), Breno Lopes e Luiz Adriano (Raphael Veiga). Técnico: Abel Ferreira.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick (Jonas), Daniel e Thaciano (Pablo); Rossi (Óscar Ruíz), Gilberto e Rodriguinho (Maycon Douglas). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Gols: Gustavo Scarpa, aos 5 minutos, Luiz Otávio aos 10 minutos do primeiro tempo; Maycon Douglas, aos 28 minutos, Raphael Veiga, aos 32 minutos, Breno Lopes, aos 46 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Danilo, Kusevic, Breno Lopes e Abel Ferreira (técnico), do Palmeiras; Rossi, Matheus Bahia, Patrick e Thaciano, do Bahia;

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (trio do Alagoas).