Bahia joga mal e perde para o Internacional no Brasileirão: 1x0

O torcedor do Bahia lamentou a primeira derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (13), o tricolor perdeu para o Internacional por 1x0, em Pituaçu. A equipe comandada por Dado Cavalcanti jogou mal. Faltou velocidade, criatividade e iniciativa.

O único gol do jogo foi marcado de pênalti, por Edenílson, aos 30 minutos do primeiro tempo, após lance iniciado em erro de saída de bola do Bahia, uma constante no duelo. O próprio autor tentou driblar o goleiro Matheus Teixeira, buscou o contato físico e arbitragem marcou falta dentro da área.

No começo do segundo tempo, o Bahia ficou com um jogador a menos após Lucas Ribeiro, ex-Vitória, ser expulso de campo, mas não aproveitou a vantagem numérica e seguiu apresentando baixo rendimento.

Com o resultado, o Bahia caiu três posições na tabela e agora ocupa a 8ª posição, com quatro pontos. Já o Internacional subiu quatro posições e é o 13º também com quatro pontos.

O JOGO

O torcedor do Bahia não se divertiu no primeiro tempo do jogo. O tricolor até registrou o primeiro lance perigoso logo aos três minutos de bola rolando. Thaciano foi servido já dentro da área a bateu de primeira, com perigo, mas errou a pontaria. Só que daí por diante, é possível que tenha rolado um soninho para quem estava no sofá de casa no domingo à noite.

Um novo lance de emoção só foi acontecer aos 28 minutos e não foi nada interessante para quem torce para o Esquadrão. O Bahia vacilou na saída de bola e Taison aproveitou. O atacante avançou e serviu Edenílson, que tentou driblar Matheus Teixeira e buscou o choque. O goleiro tricolor até tentou evitar o contato, mas o árbitro marcou pênalti. Aos 30, o próprio Edenílson converteu e comemorou: 1x0 para o Internacional.

O Bahia só foi mostrar uma reação nos acréscimos. Aos 47, Rodriguinho deixou Gilberto de cara para o gol. O centroavante chutou forte e viu o goleiro Daniel fazer grande defesa e evitar o empate antes do intervalo.

Um lance marcou o recomeço do jogo. Aos seis minutos do segundo tempo, o zagueiro Lucas Ribeiro deu uma cotovelada na nuca de Rossi e foi expulso de campo. Apesar da vantagem numérica tricolor, foi o Internacional que apresentou melhora e mais investidas.

Primeiro, Heitor bateu cruzado e Matheus Teixeira precisou desviar para a linha de fundo. Depois, Edenílson recebeu dentro da área e chutou para fora. Na sequência, Yuri Alberto ficou de cara para o gol, mas finalizou em cima do goleiro tricolor.

PRÓXIMO JOGO

O Bahia volta a entrar em campo na quinta-feira (17), às 19h, quando visita o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x1 Internacional - 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick (Matheus Galdezani), Thaciano (Thonny Anderson) e Daniel; Rossi (Maycon Douglas), Gilberto e Rodriguinho (Óscar Ruíz). Técnico: Dado Cavalcanti.

Internacional: Daniel, Heitor (Caio Vidal), Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Léo Borges; Johnny, Edenílson e Patrick; Taison (Maurício), Thiago Galhardo (Zé Gabriel) e Yuri Alberto (Rodrigo Lindoso). Técnico: Osmar Loss.



Estádio: Pituaçu, em Salvador

Gol: Edenílson, aos 30 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Yuri Alberto, Matheus Bahia, Taison, Thonny Anderson e Léo Borges.

Cartão vermelho: Lucas Ribeiro

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Michael Correia e Daniel do Espirito Santo Parro (Trio do Rio de Janeiro).