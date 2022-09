Bahia joga mal, perde da Ponte Preta e queima gordura na luta pelo acesso

O Bahia voltou a ser derrotado pela Ponte Preta após 14 anos. Na noite desta quarta-feira (31), o tricolor fez um jogo ruim no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e caiu por 2x0. Wallisson, no primeiro tempo, e Lucca, no segundo, marcaram os gols.

O revés freou o embalo do Esquadrão na Série B. A equipe não perdia há três rodadas. Mesmo assim, segue na vice-liderança, com 47 pontos. Porém, a distância para o Londrina, 5º colocado, que era de nove pontos, caiu para seis.

E um fato acende o alerta: o Bahia não ganhou nenhum dos últimos quatro jogos fora de casa. Antes desse, empatou com Londrina e perdeu para Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Menos mal que o próximo compromisso será na Fonte Nova, onde o time receberá o Tombense, sábado (3), às 19h, pela 28ª rodada.

Gol de cabeça

Enderson Moreira fez quatro mudanças em relação ao time que venceu o Vasco, na rodada anterior. Três delas forçadas e na defesa: o goleiro Danilo Fernandes machucou o joelho no aquecimento e deu lugar a Mateus Claus; o zagueiro Gabriel Xavier e o lateral esquerdo Luiz Henrique herdaram as vagas de Luiz Otávio e Matheus Bahia, também machucados. Por opção técnica, Rezende entrou no lugar de Mugni, no meio-campo.

O Bahia teve a chance de abrir o placar logo no primeiro minuto, quando o goleiro Caíque se atrapalhou no domínio, Davó roubou a bola e serviu para Jacaré. O atacante tinha o gol aberto e chutou para fora.

Apesar da chance clara, o Bahia teve muita dificuldade para segurar a bola no primeiro tempo e viu a Ponte Preta ser mais constante no ataque.

O Esquadrão apostou na velocidade como válvula de escape, mas pecava na construção das jogadas. Quando conseguiu entrar na área alvinegra, faltou pontaria. Davó desperdiçou pelo menos duas boas oportunidades.

A situação ficou ruim aos 43 minutos. O lateral Artur deixou Marcinho na saudade, cruzou na área, Wallisson ganhou da marcação de Luiz Henrique e de cabeça fez 1x0.

Mais do mesmo

O Bahia voltou do intervalo com Igor Torres no lugar de Ricardo Goulart, que praticamente não tocou na bola no primeiro tempo.

Antes dos cinco minutos, o time ficou perto do gol em pelo menos dois momentos. A cabeçada de Gabriel Xavier passou raspando o travessão. E o chute de Igor Torres, Caíque se esticou todo e salvou.

A Ponte foi letal aos 10 minutos: Elvis cobrou escanteio, Matheus Silva raspou de cabeça e Lucca, livre de marcação, completou também de cabeça para a rede.

Após sofrer o gol, o Bahia até tentou reagir, mas voltou a repetir erros na fase ofensiva e não saiu do lugar. Enderson Moreira colocou Mugni e Marco Antônio nos lugares de Jacaré e Daniel, mas as alterações também não surtiram efeito. Confortável na partida, a Ponte teve chance de fazer o terceiro gol e ouviu a torcida gritar olé.

Com um futebol bem abaixo do esperado, nem mesmo os quatro minutos de acréscimos foram suficientes para o Bahia reagir e o time amargou mais uma derrota fora de casa na Série B.

FICHA TÉCNICA

Ponte Preta 2x0 Bahia - Brasileirão Série B (27ª rodada)

Ponte Preta: Caíque França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Artur (Norberto); Felipe Amaral (Fraga), Léo Naldo, Wallisson (Leandro Barcia) e Elvis; Fessin (Nicolas) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique (André); Patrick (Copete), Rezende, Daniel (Marco Antônio) e Ricardo Goulart (Igor Torres); Jacaré (Mugni) e Davó. Técnico: Enderson Moreira.

Local: estádio Moisés Lucarelli

Gols: Wallisson, aos 43 minutos do 1º tempo, Lucca, aos 10 do 2º tempo

Cartão amarelo: Léo Naldi, Lucca, Wallisson, Artur(Ponte Preta); Luiz Henrique, Gabriel Xavier (Bahia)

Público: 4.089 pagantes

Renda: R$ 52.125

Arbitragem: Rafael Traci, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (trio de Santa Catarina)

VAR: Adriano Milczvski (PR)