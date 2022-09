Bahia Juniors Cup terá tenistas de sete países em Salvador

A 37ª edição do Bahia Juniors Cup, tradicional torneio de tênis em Salvador, começa neste sábado (24) e terá a participação de cerca de 220 atletas de sete países.

A competição, que costuma revelar talentos brasileiros, está de volta ao Costa Verde Tennis Clube, no bairro de Piatã, e será disputada até o dia 1º de outubro.

Após um ano com restrições, como foi 2021 por causa da pandemia, o Bahia Juniors Cup volta a ter pontuação J3 para o ranking mundial, sendo o terceiro mais valioso do país e o maior no calendário do segundo semestre.

Além de tenistas do Brasil, o evento terá jogadores do Chile, Argentina, Estados Unidos, Japão, Itália e Peru. No masculino, o favorito é o argentino Gonzalo Zeitune, 174º do mundo, seguido pelos paranaenses Gustavo Almeida e Matheus de Lima.

No feminino, a chilena Martina Pavissich é a favorita, seguida das brasileiras Olivia Carneiro, Maria Luisa Oliveira e Cecília Costa.

Os baianos estarão representados com Luana Paiva na chave principal do feminino, além de Gabriel Godoy e Victor Rocha no qualifying do masculino.

Atletas de até 12 anos disputam pontos no ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Nas categorias 14 e 16 anos, o torneio vale para o ranking da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat).

“Para nós do Costa Verde Tennis Clube é uma honra voltar a receber o Bahia Juniors Cup, torneio tradicional em revelar grandes nomes do tênis brasileiro. Esperamos nossos jovens talentos e também estrangeiros buscando subir no ranking de olho nos Grand Slams de 2023”, disse Marcus Vinicius Ribeiro, vice-presidente do Costa Verde Tennis Clube.

O Bahia Juniors Cup é disputado desde 1985. Gustavo Kuerten, o maior tenista masculino da história brasileira, foi campeão em 1993. No ano passado, o carioca João Fonseca conquistou seu primeiro título, e hoje, aos 15 anos, é o 55º do mundo na sua categoria, tendo alcançado as oitavas de final em Roland Garros e em Wimbledon nesta temporada.