Bahia lança novo plano de sócio a preço popular na Fonte Nova

O Bahia iniciou a venda de um novo plano de sócio nesta quarta-feira (24). É o que o clube denominou Bahia da Massa, com preço mensal de R$ 60 e acesso garantido ao terceiro anel da Fonte Nova, o antigo Super Norte. São 3 mil vagas disponíveis, e o associado tem direito a frequentar todos os jogos do time em casa.

É o segundo pacote de associação a preço popular lançado pelo tricolor. O primeiro foi o Bermuda e Camiseta, com mensalidade de R$ 45 e que teve todas as vagas preenchidas na ocasião. A partir do dia 2 de maio, mil novas vagas do plano serão abertas para o setor Cadeira superior (antigo Leste).

Ao contrário do Bermuda e Camiseta, o Bahia da Massa não exige comprovação de renda.

O clube atingiu nesta semana a marca de 30 mil sócios, sendo 20 mil com acesso garantido. Por causa disso, as vendas do plano Cadeira (antigo Norte / Leste) foram suspensas, devido à lotação do espaço. Os outros planos com acesso garantido são Cadeira Especial (Oeste), por R$ 120 mensais, e Lounge, por R$ 240.

As associações para o Bahia da Massa são feitas na Central de Atendimento ao Sócio, situada na loja do Esquadrão, na Fonte Nova.