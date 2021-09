Bahia marca aos 47, vence nos pênaltis e vai à final no sub-20

O time sub-20 do Bahia garantiu classificação para a final do Campeonato Baiano. Na tarde desta quarta-feira (8), o tricolor superou o Jacuipense na semifinal e avançou na competição. A vaga foi decidida nos pênaltis e com muita emoção.

Depois de perder o jogo de ida por 1x0, o Bahia precisava vencer por pelo menos um gol no CT de Praia do Forte para levar o duelo para os pênaltis.

O tento que garantiu o triunfo no tempo normal só foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo. O zagueiro Guilherme Silva aproveitou a sobra do escanteio e mandou um belo voleio.

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Pedro. Ele pegou duas cobranças do Jacuipense e ajudou o Bahia a vencer por 2x1.

Na final do Campeonato Baiano, o Esquadrão vai enfrentar o Vitória. O rubro-negro eliminou a Camaçariense após empatar por 1x1, e também avançar nos pênaltis. As datas dos confrontos ainda não estão definidas, mas o primeiro jogo terá o mando de campo do Bahia.