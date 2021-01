Bahia Marina divulga vídeo de confusão entre cliente e segurança

A Bahia Marina divulgou nesta quarta-feira (20) um vídeo que mostra cenas de uma confusão entre um segurança e um empresário na última quinta-feira (14), dia da Lavagem do Senhor do Bonfim. O empresário Luís Chilazi, 39 anos, acusa o segurança de ter apontado uma arma para ele, a esposa e um grupo de amigos durante a discussão, depois de negar a entrada deles. A Bahia Marina nega e as imagens divulgadas não mostram a cena descrita por Chilazi, que diz que a ameaça armada aconteceu em outro momento.

Junto com amigos e sua esposa, o empresário atracou na Bahia Marina com uma lancha alugada para passar o dia passeando na Baía de Todos-os-Santos, após realizarem a caminhada até a Colina Sagrada. Mesmo sem a lavagem, o dia foi movimentado na Bahia Marina. Logo após desembarcarem, eles esperaram cerca de dois minutos para serem liberados no portão de desembarque. A ideia era jantar na Marina.

“No começo ele foi extremamente mal educado. Perguntei porque nós não podíamos entrar. Ele mandou esperar e disse que o procedimento deveria ser feito no barco. Como a lancha não era da Marina, um funcionário pega os dados do barco e faz a cobrança. Fui saber disso depois. Outras pessoas estavam passando normalmente. Então, um funcionário da Marina liberou nosso acesso”, conta o empresário.

As imagens mostram o grupo se aproximando do portão no piér. Não há som e, por isso, não é possível ouvir o que é dito. O empresário e o segurança aparecem conversando e pouco depois o portão é aberto e várias pessoas entram. Agora, o empresário aparece discutindo com o segurança. O funcionário não sai do local, mas Chilazi se aproxima dele, aparentando estar exaltado, apontando o dedo. Outro funcionário tenta contê-lo e um um amigo o afasta. Mesmo à distância, é possível ver que os dois continuam discutindo. Outros clientes passam pelo local. O outro funcionário continua conversando com o grupo do empresário. É por volta das 18h20. Não é possível ver quando Chilazi sai.

Luís diz que o segurança estava tentando provocar o grupo “Ele falava gritando como se a gente estivesse querendo quebrar os procedimentos e atrapalhar o trabalho dele. Nós apenas dissemos que ele era extremamente mal educado”, diz o empresário. Segundo a Bahia Marina, ele ficou exaltado quando foi solicitado que colocasse uma máscara.

O empresário conta que os próprios funcionários da Bahia pediram que o segurança se afastasse. Nesse momento, acusa Luís, ele sacou a arma apontando para o grupo. “Quando ele puxou a arma, muita gente estava na minha frente. Caso ele disparasse, outras pessoas poderiam ser atingidas. Ficamos todos desesperados ao ver a arma. Nada justifica o que ele fez, a gente não queria provocar confusão, só íamos jantar”, diz ele. As imagens não mostram o segurança sacando arma em momento nenhum. "O segurança mantém a postura. Em momento nenhuma da imagem ele avança", destaca o Gerente de Operações da Bahia Marina, Fernando Valério.

Empresário não queria entregar documentos, diz Bahia Marina

Valério contou ao CORREIO que as embarcações não têm acesso totalmente livre à marina , que é particular, e que a confusão no dia começou assim. "Vamos imaginar como se fosse um hotel. Se você vai usar um hotel, que você faz primeiro? Liga, se informa. Quando chega faz o checkin, entrega a documentação. Todos procedimentos legais e também financeiros, que é o pagamento. Isso acontece na Marina", diz, destacando que isso é também exigência da Capitania dos Portos. "Até por conta da pandemia, todo procedimento de checkin, entrega de documento, tudo, estamos fazendo on-line", explicou. "Essa embarcação não fez os procedimentos de praxe, que são prévios".

Uma embarcação "desconhecida" que se aproxima é abordada por padrão. "Quando essa embarcação chegou, ela primeiro se recusou a fazer tudo isso, entregar documentos. Não entramos nem na questão financeira. Não tinha feito nada prévio, não avisou da chegada, e se recusou a entregar os documentos", diz Valério. "Não houve procedimento especial para aquela embarcação. Foi padrão".

O segurança é terceirizado da CDI, mas trabalha na Bahia Marina há algum tempo e nunca teve problemas, diz. "Mesmo sem ter feito procedimento nenhum ele foi liberado. Acabou aí. Não foi barrado, não passou por nenhum constrangimento", acrescenta, falando do empresário. "Aí ele começa. O segurança ficou no posto, ele não pode abandonar o posto (...) A gente teve o cuidado de ouvir todo mundo que estava ali. Ele ouviu ofensas, ataques verbais". Ele diz que o empresário não procurou a marina para fazer nenhuma queixa.

O empresário diz que prestou queixa na 3ª Delegacia, no Bonfim, na segunda (18) - o mesmo dia em que ele voltou à Marina para entregar a documentação pendente e fazer o pagamento. Ele afirma que vai “procurar as medidas judiciais cabíveis”. “Na segunda, voltei na Marina para saber se tinha algum débito na lancha, que não era do local, para ter o tratamento dado lá, mas não tinha nada. Não tinha registro da embarcação”, completa Luís.

"Não há nada a esconder. Nossa posição é a mais tranquila e transparente. É uma equipe que vê isso diariamente. Imagine se ele fosse levantar uma arma para cada cliente que chega mais exaltado", diz Valério, afirmando que a Bahia Marina vai falar à polícia se for solicitada.